Giorno del Ricordo a Palmanova, ricordando l’esodo giuliano, istriano e dalmata

“Quest’anno, per il Giorno del Ricordo, abbiamo focalizzato l’attenzione sulle drammatiche vicende dell'esodo giuliano, istriano e dalmata e, per l’occasione, abbiamo voluto proporre un viaggio virtuale all’interno del Magazzino 18, nel Porto Vecchio a Trieste. In questo luogo sono state raccolte le masserizie di coloro che hanno lasciato le terre della Venezia Giulia e Dalmazia tra il '43 e del '56, anni del grande esodo iniziato nell’ultimo periodo del secondo conflitto mondiale e protratto dopo la definitiva divisione tra Italia e la Jugoslavia di Tito. I cumuli di sedie, di armadi, di attrezzi, di libri sono alcune tra le masserizie raccolte nel Magazzino 18, lasciati dalle migliaia di italiani in un abbandono forzato della propria terra, senza prospettiva futura” commenta l’assessore alla cultura e vicesindaco di Palmanova Adriana Danielis.



Un giorno di commemorazione il 10 febbraio, dedicato al ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe e anche dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.



Il Comune di Palmanova celebrerà, alle ore 18, diil momento di commemorazione alla presenza di autorità civili, militari e religiose. A causa dell’emergenza da Covid-19, è consentita la partecipazione solo su invito e per un unico rappresentante per ogni entità invitata.A seguire, alle 18.30, verrà pubblicato sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune di Palmanova un video intervento, realizzato per l’occasione dall’Amministrazione comunale, dal titolo “”, con gli interventi di, presidente e direttore dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata. Assieme a loro la testimonianza di un’esule,che, da ragazzina, lasciò le terre istriane verso Trieste.La realizzazione del video è stata pensata come nuova modalità di conoscenza e attenzione per i cittadini, visti i forti vincoli dettati dalle norme anti-Covid alla realizzazione del tradizionale evento pubblico di approfondimento.Il Sindaco di Palmanova: “Un video originale che abbiamo voluto produrre per visitare a distanza i luoghi dove vengono conservati, tutt’oggi, cumuli di oggetti abbandonati, per necessità, dagli esuli. Testimonianze di chi direttamente ha vissuto quegli anni, di chi ha perso persone care, di chi ha sofferto il freddo, la fame e l’allontanamento dal proprio quotidiano, di chi ha dovuto ricostruirsi una vita da zero a migliaia di chilometri da casa, di chi non ce l’ha fatta, di cui si è perso, di chi si è riscattato ed è riuscito a ricostruirsi un futuro”.