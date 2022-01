Giorno della Memoria, in ricordo dei bimbi morti nei campi di sterminio

La data del 27 gennaio ricorda la giornata del 1945 in cui le truppe sovietiche della 60esima Armata arrivarono per prime nella città polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz), scoprendo l’omonimo campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. Da quel giorno il mondo intero scoprì le atrocità compiute dal nazismo.



A partire dal 2005, grazie a una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Giorno della Memoria è diventato una ricorrenza internazionale affinché le generazioni successive a quelle che vissero le atrocità dell'Olocausto tengano viva la fiaccola della memoria e sostengano la causa dei diritti umani.



L'Università di Trieste vuole ricordare in particolare i tanti bambini imprigionati e scomparsi nei campi di concentramento (ad Auschwitz si stima che ne morirono più di 3mila, a Buchenwald 904 erano detenuti nel momento della liberazione) con la commovente poesia che Joyce Lussu dedicò loro “Un paio di scarpette rosse”.



L’Università di Trieste, in occasione del #GiornodellaMemoria, tinge di rosso la sua facciata il 26 e 27 gennaio. pic.twitter.com/59siRigVGg — Università di Trieste (@UniTrieste) January 26, 2022

C’è un paio di scarpette rossenumero ventiquattroquasi nuove:sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica"Schulze Monaco”.C’è un paio di scarpette rossein cima a un mucchio di scarpette infantilia Buchenwalderano di un bambino di tre anni e mezzochi sa di che colore erano gli occhibruciati nei fornima il suo pianto lo possiamo immaginaresi sa come piangono i bambinianche i suoi piedini li possiamo immaginarescarpa numero ventiquattroper l’eternitàperché i piedini dei bambini morti non crescono.C’è un paio di scarpette rossea Buchenwaldquasi nuoveperché i piedini dei bambini mortinon consumano le suoleIspirandosi a queste parole l’Università di Trieste, in occasione del Giorno della Memoria, tinge di rosso la sua facciata il 26 e 27 gennaio.