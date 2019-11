Giorno di Ognissanti, fiori e lumini nei cimiteri, ma anche prudenza

In occasione della festivita' di Ognissanti e del 2 novembre nei cimiteri si prevede un incremento del flusso di visitatori, tanto che molte amministrazioni ne hanno prolungato l'apertura per facilitare l’afflusso. I cancelli dei cimiteri di Udine resteranno aperti ininterrottamente dalle 8 alle 19. Per l’occasione sarà anche garantita la sorveglianza nei cimiteri per prevenire i furti.

Tuttavia, nonostante i servizi di pattugliamento, i visitatori sono invitati a non lasciare incustoditi oggetti di valore in auto o vicino alle tombe.



Ricorrenza senza tempo

Una ricorrenza ancora tra le piu' sentite, come testimoniano ogni anno i dati di vendita di fiori e lumini. Coldiretti stima che per l'acquisto di fiori verranno spesi centinaia di milioni di euro, superiori addirittura alle vendite di San Valentino.

Il crisantemo si conferma il fiore prediletto, nelle sue numerose varianti. Il “fiore d’oro”, infatti, dal greco chrysòs (oro) e ànthemon (fiore), era già coltivato in Cina cinque secoli prima di Cristo, mentre in Europa si diffuse alla fine del 1700 in Francia, in Italia e in Inghilterra. E se nel nostro Paese il crisantemo ricorda soprattutto il giorno dei defunti, in Giappone – spiega Coldiretti – è fiore nazionale, emblema araldico della famiglia imperiale e principale ornamento floreale utilizzato per la celebrazione delle nozze, mentre in molti Paesi è il simbolo di vita, forza d’animo e pace.

In Italia questo tipo di fiore è coltivato in diverse aree del Paese, e le regioni di maggior produzione sono la Liguria, la Campania, il Lazio, la Toscana, la Puglia e la Sicilia.