Giovani, a Lignano c'è il Summerl:Hub

“Summerl.Hub”, è questo il nome dell'iniziativa estiva proposta dal Centro Giovani L.HUBpark di Lignano Sabbiadoro, gestito dalla Cooperativa Sociale CodessFVG. Per la quarta estate consecutiva, vengono offerti pomeriggi di laboratori artistici, ludici, attività sportive, ricreative e serate a tema, pensate per i ragazzi dagli 11 anni in su.

Anche quest'anno l’Amministrazione comunale si è impegnata a garantire al Centro giovani comunale il Summerl.Hub una proposta ricreativa ed educativa presso il L.Hub park. L’assessore alle politiche giovanili Alessandro Marosa precisa che tutte le attività proposte rispettano le linee guida nazionali e regionali per la prevenzione e il contenimento del Virus Covid-19. Il variegato programma estivo si sviluppa, già da questa settimana, dal martedì al venerdì ad accesso gratuito, previa iscrizione obbligatoria rinnovabile settimanalmente.

Le giornate di martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 21.00, prevedono laboratori e serate a tema, come ad esempio Hawaiian Colour party, L.HUBirthday, Music games. Mercoledì sono proposti laboratori creativi e artistici, mentre l’offerta del venerdì è orientata sui grandi giochi e allenamenti sportivi. Le attività si svolgono dalle 16.00 alle 19.30.

Al fine di prevenire la diffusione del Covid-19, ad ogni nuovo ingresso viene rilevata la temperatura delle educatrici, dei ragazzi e delle ragazze frequentanti l’iniziativa, provvedendo anche all’igiene delle mani. Inoltre viene garantito il rapporto di un’educatrice ogni 10 ragazzi, ad ogni squadra/gruppo viene assegnato uno spazio dedicato. E’ nata così l’idea di una serata in stile Harry Potter, in cui i ragazzi vengono ufficialmente invitati all’interno del loro gruppo in occasione di una "cerimonia di smistamento". Nel corso delle settimane le varie squadre saranno impegnate in creazioni artistiche, sfide e momenti di gioco e divertimento.

Per le iscrizioni ed eventuali informazioni contattare il L.HUBpark ai recapiti visibili sulla pagina Facebook "L.HUBpark Centro Giovani Lignano Sabbiadoro" o presentarsi in viale Europa, 102.

All'interno del L.HUBpark è attivo anche lo sportello Informagiovani che fornisce supporto su orientamento lavorativo e scolastico, consulenze su appuntamento per la compilazione e l’aggiornamento del Curriculum Vitae, bacheca cerco/offro, informazioni e consigli utili. Aperto il martedì e il giovedì dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.