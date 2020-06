Giovani costruttori di idee a casarsa

Sono ripartite ufficialmente le attività al Progetto Giovani Casarsa rispettando le norme di sicurezza anti Covid-19. Distanza, gel, mascherine e tanta voglia di ricominciare a fare delle cose insieme, a confrontarsi guardandosi negli occhi, a stare in gruppo. C'è stato un incontro con i ragazzi che presenteranno domanda per il Servizio Civile Solidale e sono state illustrate loro le possibili mansioni, nonché è partito il laboratorio di fotografia sociale. Inoltre da giovedì 25 giugno fino al 6 agosto dalle 17 alle 19 si terrà la serie di incontri "I like it - costruttori di idee". "Un progetto - ha spiegato Ilaria Peloi, assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità - che offre ai ragazzi la possibilità di esprimere le proprie idee, di valutarne la fattibilità, di concretizzarle in un progetto e di seguirne la realizzazione. Un modo per acquisire competenze gestionali e organizzative, supportati dagli educatori del Progetto giovani e sostenuti dall'Assessorato alle Politiche Giovanili che mette in campo le proprie risorse per realizzare le proposte e certifica l'esperienza. Sarà un'estate diversa ma ricca lo stesso di opportunità".



Al via dal 23 giugno, il laboratorio di fotografia sociale “Oltre lo sguardo” rivolto a ragazzi tra i 17 e i 30 anni, guidato dalla fotografa documentarista Giulia Iacolutti che accompagnerà i giovani partecipanti in un percorso carico di stimoli e di significati, in cui potranno anche arricchire il loro bagaglio di competenze da spendere anche a livello professionale. Si tratterà la fotografia non solo come mezzo di espressione e di comunicazione ma anche di denuncia e di riflessione per raccontare storie, risvegliare la coscienza critica e spingere verso un cambiamento e un riscatto di chi non ha voce o è invisibile. Il laboratorio si inserisce all’interno del progetto "Piùmani", realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Casarsa della Delizia con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia - bando regionale 2019 per progetti di cittadinanza attiva a favore dei giovani.Infine da non dimenticare che si è svolto l’ultimo incontro dell’anno scolastico del Consiglio comunale dei ragazzi. L'assessorato alle Politiche Giovanili grazie agli educatori del Progetto Giovani assieme agli insegnanti ha pensato di offrire ai consiglieri la possibilità di rivedersi virtualmente, attraverso la piattaforma MEET, per confrontarsi assieme sul tema su cui hanno lavorato in questo primo anno di mandato.Inoltre è stata anche l’occasione per salutare i consiglieri di terza media che hanno terminato la loro esperienza e che a settembre intraprenderanno una nuova avventura. I ragazzi hanno, durante l'anno, riflettuto ed elaborato proposte su come si può vivere bene assieme in una comunità: tema mai così attuale come oggi, in cui siamo stati richiamati tutti al senso di comunità, a fare scelte e a rispettare privazioni della nostra libertà in nome del bene comune. Nonostante la distanza e l’impossibilità di incontrarsi di persona, sono state proposte ai ragazzi attività interattive coinvolgendo i propri famigliari e riportando la sintesi delle riflessioni emerse dai propri compagni consiglieri, per non perdere il senso di gruppo e di confronto. È emerso un lavoro corale molto significativo che sarà la base delle attività del prossimo anno del Consiglio comunale dei ragazzi."Costruttori di comunità è il nome del progetto a cui hanno lavorato i giovani partecipanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Casarsa. Grazie ad attività leggere ed interattive, caricate nella piattaforma dell’Istituto comprensivo Pasolini, i ragazzi hanno riflettuto sull'importanza di sentirsi parte di una comunità e su quanto ognuno di noi con il proprio impegno e comportamento ne condiziona il benessere. Per farlo al meglio i consiglieri hanno chiesto la collaborazione di genitori e fratelli per scoprire i bisogni considerati essenziali per stare bene assieme e le responsabilità di ognuno per rispettarli e realizzarli. Questi progetti saranno il materiale di lavoro del prossimo anno di mandato del CCR ma anche un’ottima occasione di confronto per tutta la comunità per ripartire assieme con nuova energia” - conclude Ilaria Peloi, assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità.