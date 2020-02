Giovani e adulti: rapporto alla pari

La tragica fine di Alice Bros, la studentessa sedicenne trovata morta per overdose di eroina nel bagno della stazione di Udine nell’ottobre 2018, ha ‘risvegliato’ tutti. Non soltanto i genitori di figli adolescenti, atterriti dalla paura, ma anche gli insegnanti che stanno a contatto con loro ogni giorno, la Polizia che deve proteggerli, i medici che devono curarli e gli imprenditori che vorrebbero garantire loro un futuro.

Così Questura di Udine, Azienda Sanitaria del Friuli Centrale, Confindustria Udine, gruppo Danieli, Ufficio scolastico regionale e Comune di Udine si sono uniti, per dar vita al progetto Sapremo (acronimo di ‘Salute Protagonisti Emozioni’) che ha come obiettivo generale quello di promuovere l'empowerment dei giovani, ossia la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie azioni, e la sensibilizzazione alle problematiche di salute come le dipendenze.

Inoltre, il progetto punta a promuovere le scelte di legalità e i comportamenti proattivi per il futuro attraverso la metodologia della peer empowered education.



E’ questo il segreto del successo di Sapremo: parlare ai giovani mettendosi alla pari, non salendo più in cattedra a pontificare e a fare ‘spiegoni’ che li lasciano indifferenti. Durante gli incontri previsti, i responsabili dei vari settori, dal medico al poliziotto, al titolare di un’azienda, parlano dell’utilizzo delle varie droghe, dei social e delle emozioni, dalla paura riguardo al futuro, alle delusioni e alle speranze in un linguaggio alla loro portata, subito comprensibile.Questo modo di porsi, secondo un operatore che prende parte agli incontri di quattro ore ciascuno, due sulla salute con gli specialisti del Dipartimento delle dipendenze e due dedicatalla legalità con la Polizia di Stato, ha creato negli studenti grandissimo stupore e interessamento.Quello che viene detto loro, sempre secondo il relatore, rimane impresso nella mente in maniera indelebile, almeno alla metà dei partecipanti.