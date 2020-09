Giovani e cultura: Arci Trieste lancia un sondaggio

Gli operatori volontari di Arci Servizio Civile Trieste con la collaborazione dell’Associazione giovanile #MaiDireMai - #NikoliRečiNikoli durante il periodo di lockdown hanno approfondito le dinamiche culturali e le esigenze giovanili del Friuli Venezia Giulia, riscontrando una carenza sostanziale di dati aggiornati sulla realtà giovanile regionale. Hanno così deciso di redigere un questionario che interroga i giovani dai 16 ai 35 anni per individuare le modalità di fruizione culturale che essi utilizzano al giorno d’oggi. Nello specifico il questionario vuole raccogliere risposte, opinioni e suggerimenti dei giovani rispetto ai seguenti ambiti di interesse: istruzione, cultura, media e tempo libero, partecipazione sociale e politica, volontariato e associazionismo, lavoro e futuro.

Il questionario si trova sui siti https://www.spaziattivi.org, http://www.arciserviziocivilefvg.org e sui canali social delle associazioni coinvolte. Sarà diffuso attraverso varie piattaforme in modo da raggiungere quanti più giovani possibili e una volta raggiunto il numero di risposte necessario per la validazione dello stesso, i dati saranno raccolti e diffusi pubblicamente, per fornire uno strumento a disposizione di tutti (istituzioni, associazioni, gruppi informali e singoli cittadini) nell’ottica di costituire iniziative che incontrino le necessità e i bisogni emersi. L’attività rientra nel progetto “Culture Partecipate”, finanziato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani. #MaidireMai - #NikoliRečiNikoli nasce nel 2015 a partire dalle esperienze di servizio civile nazionale e regionale di Arci Servizio Civile nel Friuli Venezia Giulia, come spazio di confronto e progettazione tra ex volontari, volontari in servizio e giovani del territorio regionale. L’associazione vive a stretto contatto con le esperienze annuali di servizio civile dell’universo di Arci Servizio Civile, rappresentando lo spazio di incontro e confronto tra giovani e volontari per lo sviluppo di esperienze di cittadinanza attiva in regione, per promuovere iniziative e progetti sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza giovanile ai temi dell’impegno civico, della cooperazione, della partecipazione, del confronto critico.