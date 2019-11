Giovani in piazza per il quarto Fridays for Future

Torna in piazza, per la quarta volta, la protesta per il clima. A Udine, il quarto sciopero per il climate change, si presenta con modalità diverse rispetto alle tre manifestazioni di piazza che lo hanno preceduto. L'appuntamento è per oggi, venerdì 29 novembre, alle 15, in piazza XX settembre, dove giovani e sostenitori del movimento si ritroveranno in piazza con lo slogan "Block the planet, block climate change". Uno sciopero per sensibilizzare sull'ambiente e sui cambiamenti climatici nel giorno del Black Friday, simbolo del consumismo e di un modello di sviluppo insostenibile.



I promotori e organizzatori del Fridays For Future Udine hanno in programma un sit-in in piazza XX Settembre, dalle 15 alle 18. Il microfono sarà aperto a tutti, ci sarà musica live, merenda ZeroWaste. All'evento parteciperanno anche Hans Grassmann e Marco Virgilio.



Alle 8.30, su proposta di uno dei nuovi rappresentanti del Marinelli, i manifestanti hanno organizzato, in centro studi e nel centro storido di Udine, il Trashchallenge, con ritrovo in piazzale Cavedalis.



A Pordenone, invece, i giovani, dalle 9 alle 12, si ritroveranno al Capitol dove è in programma un incontro con Maurizio Pallante. Dalle 12 alle 14:30, in via Mazzini (P.tta Cavour) sarà organizzato un presidio e flash mob.

Venerdì 29 novembre, Fridays For Future in azione anche a Trieste, in piazza per il 4° Sciopero Globale per il Futuro. Appuntamento alle 15, in piazza Goldoni, da dove partirà il corteo, che raggiungerà piazza Unità dove si discuterà della Crisi climatica. I partecipanti sono invitati a portare una candela da accendere in piazza. Alle 18, in piazza Cavana, musica per la giustizia climatica. Dj-set organizzato assieme a Link Trieste.



Le motivazioni

Fridays For Future è un movimento globale di attiviste ed attivisti che lotta affinché i potenti della Terra prendano misure concrete per impedire il disastro climatico. Durante la propria breve esistenza il movimento ha collezionato, a livello sia globale che locale, alcune importanti vittorie, tra cui la Dichiarazione di Emergenza Climatica, Ambientale, Ecologica e delle Biodiversità da parte della Regione FVG, e ha dato vita a manifestazioni che hanno portato in piazza milioni di giovani. Molto però è ancora il lavoro da fare per mitigare gli effetti della crisi climatica che stiamo già vivendo e si sta continuamente intensificando (come testimoniato ad esempio dall’alta marea eccezionale che ha recentemente colpito Venezia, Trieste ed altri territori). Purtroppo il tempo è poco: secondo l’ultimo rapporto IPCC, per contenere l’aumento della temperatura media globale entro 1.5°C dall’era pre-industriale è necessario dimezzare le emissioni globali di anidride carbonica entro il 2030 ed azzerarle entro il 2050. Nonostante l’urgenza con cui la crisi climatica andrebbe affrontata, governi ed istituzioni non si sono ancora dimostrati capaci di mettere in atto misure adeguate.



Per questo motivo, torneremo in piazza venerdì 29 novembre. Alle istituzioni mondiali, nazionali, regionali e locali chiediamo:





Di mettere in atto tutte le misure necessarie per contenere l’incremento della temperatura media globale entro 1.5°C rispetto all’era pre-industriale.

Di rendere gratuito il trasporto pubblico su ruote e rotaia, per ridurre le emissioni di CO2 e lo smog, che danneggia la salute dei cittadini.

Di bloccare il consumo di suolo, impedendo ulteriori espansioni urbanistiche per concentrarsi invece sulla riqualifica dell’esistente.

Di provvedere al rimboschimento delle aree lasciate al degrado, oltre che alla tutela ed all’incremento del verde urbano, avvalendosi del contributo di botanici e zoologi.

Di promuovere lo sviluppo di un nuovo modello di produzione agricola sostenibile che favorisca il mantenimento della biodiversità e che eviti l’estinzione di specie animali e vegetali.

Di far pagare economicamente le conseguenze dei cambiamenti climatici ed ambientali alle grandi aziende che hanno tratto profitto dalla distruzione dell’ambiente e del clima, tutelando invece i lavoratori e le fasce più deboli della popolazione.

Di impegnarsi nell’eliminazione delle plastiche monouso.

Di promuovere un’informazione scientificamente accurata di tutta la popolazione riguardo alle problematiche riguardanti la crisi climatica ed ambientale che stiamo vivendo.

Di dichiarare l’emergenza climatica, un’azione simbolica a cui devono assolutamente seguire misure concrete, immediate ed adeguate. Al fine di sensibilizzare anche i più giovani, chiediamo anche alle scuole ed alle università di dichiarare l’emergenza climatica e di mettere in atto misure atte a ridurre il proprio impatto ambientale.



Molte di queste richieste sono state accolte dalle istituzioni che hanno dichiarato lo stato di emergenza climatica, ma spesso queste dichiarazioni si sono rivelate un mero strumento di «green washing». Scendiamo in piazza quindi anche e soprattutto per chiedere il rispetto degli accordi già presi e per far capire ai politici che garantire un futuro al nostro pianeta è la più grande sfida del nostro tempo, e non soltanto un tema per le prossime campagne elettorali