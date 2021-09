Giovanna Zamolo di Reana alle pre-finali di Miss Mamma

Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia le selezioni 2021 di Miss Mamma Italiana, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme con un’età tra i 25 e i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva e invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Alle pre-finali nazionali di Miss Mamma Italiana 2021 (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria - Riviera Romagna, dal 9 al 12 settembre ci sarà anche una rappresentante del Fvg. Si tratta di Miss Mamma Italiana Solare Giovanna Zamolo commessa di 37 anni di Reana del Rojale, mamma di Nicolas e Samantha, di 13 e 9 anni.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it