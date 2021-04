Giovanni Maria Leo Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine

Oggi il Viceprefetto Giovanni Maria Leo ha assunto le funzioni di Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine. Si tratta di un ritorno in Friuli, dove aveva già ricoperto l’incarico dal 15 marzo 2018 al 14 settembre 2019. Classe 1968, nato a Taranto, laureato in giurisprudenza, entrato nella carriera prefettizia nel 2005, dopo i due anni iniziali di formazione e tirocinio al Ministero dell’Interno, è stato assegnato alla Prefettura di Trieste dove ha diretto l’Area immigrazione e cittadinanza dal 2008 al 2011. Quindi è stato trasferito a Udine, dove ha svolto servizio dal 2011 al 2020, dirigendo varie Aree di questa Prefettura.

Promosso Viceprefetto nel 2019, è stato assegnato alla Prefettura di Pordenone dove ha diretto le Aree afferenti all’ordine pubblico e sicurezza, alla protezione civile, all’immigrazione e al raccordo con gli enti locali. Nell’accoglierlo, il Prefetto Massimo Marchesiello si è detto certo che saprà assolvere con grande professionalità ai compiti connessi al proprio ufficio, rinvigorendo con la sua esperienza e competenza l’operato della Prefettura di Udine, sempre più al centro del quadro istituzionale volto alla gestione e risoluzione delle criticità che caratterizzano questo territorio provinciale.

Allo stesso tempo, il Prefetto ha rivolto il proprio sentito ringraziamento alla dottoressa Mara Bolzon, che aveva svolto l’incarico di Capo di Gabinetto a partire dal 15 settembre 2019, e che ha assunto il nuovo incarico di Vicecapo di Gabinetto in questa stessa Prefettura, oltre ad avere la reggenza dell’Area Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico.

L’avvicendamento del Capo di Gabinetto si è reso necessario in virtù della recente riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dell’Interno, a seguito della quale il posto di Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine è stato attribuito alla qualifica superiore di Viceprefetto, anziché, come in passato, a quella di Viceprefetto aggiunto.