Giove e Saturno mai così vicini dal Medioevo

Oggi, al tramonto, occhi puntati all'insù, per ammirare uno spettacolo straordinario. Al tramonto del solstizio d'inverno, lunedì 21 dicembre, Giove e Saturno si incontreranno nel cielo così vicini tra loro da entrare in una Luna Piena. Un evento celebrato, quest'oggi, anche dal doodle di Google, dove i due pianeti battono amichevolemnte il cinque.

"Un incontro atteso per centinaia di anni, così raro da rappresentare un momento unico e memorabile per la nostra generazione - spiegano gli esperti di Astronomitaly -. Bisognerà attendere fino al 2080 per un evento similare. Una simile congiunzione nella storia avvenne nel Medioevo, nel 1226. Altre congiunzioni meno visibili nel 1623 ai temi di Galileo Galilei e nel 2000".

L'avvicinamento è già iniziato, ma sarà particolarmente emozionante tra il 17 e il 24 dicembre in tempo per la vigilia di Natale. Fabrizio Marra, assieme a Elisa Fardelli e Martina Cardillo, guiderà gli spettatori all’osservazione di questo evento sensazionale, trasmettendo immagini in diretta dei due pianeti da telescopio. Sarà un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di astronomia e scienza, in cui verranno affrontati numerosi argomenti: cosa sono le congiunzioni, cosa sappiamo di Giove e Saturno, come si sono formati, con quali telescopi osservare questi pianeti e molto altro.



"Noi di Astronomitaly saremo al lavoro per voi, per mostrarvi in diretta video questo momento straordinario dai nostri telescopi e dai cieli più belli d'Italia. La diretta principale si terrà il 21 Dicembre dalle 17.00 alle 18.30".

“Il nostro lavoro consiste nell’emozionare i viaggiatori, nel contempo valorizzare il patrimonio celeste UNESCO e i luoghi migliori in cui osservarlo - spiega Fabrizio Marra, fondatore di Astronomitaly, -. Le restrizioni per arginare la Pandemia Covid-19 costringono tutti noi a restare a casa, a non poter viaggiare e per chi vive in spazi ristretti a non poter nemmeno guardare il cielo, con ovvi disagi morali per tutti. È proprio in questo difficile momento che noi non possiamo fermarci e siamo invece chiamati a ‘ristorare gli animi’ continuando a far sognare e viaggiare il pubblico con la nostra passione per il cielo stellato, che possiede un potere mistico e antico, in grado di unirci, di ricordarci che tutti viviamo sotto ad un unico cielo.”

Attenzione agli orari perchè i due pianeti tramonterranno presto.

Anche il Circolo Astrofili di Talmassons si è attivato per questo straordinario appuntamento "sperando che il nuvolo se ne vada...ma sappiamo come è il meteo dalle nostre parti". Se il cielo non sarà collaborativo, ecco alcuni likn forniti dal Circolo friulano per seguire in diretta l'evento dalla Spagna e dal Cile:

La grande congiunzione dalla Spagna Orario: 21 dicembre 2020 alle 17:00 GMT, 18:00 CET https://us02web.zoom.us/j/83524324756 Webinar sullo zoom: https://youtu.be/QcikTa2iO_E Youtube Live:

La grande congiunzione dal Cile Ora: 21 dicembre 2020 12:00 GMT (giorno successivo), 1:00 CET (giorno successivo) https://zoom.us/webinar/89719525741 Webinar sullo zoom: https://youtu.be/o3gFw-TDJ9s Youtube Live: