Giro d'Italia femminile, festa sul traguardo di Cormòns

Una grande giornata di festa attende le cicliste del Giro d’Italia Donne 2021, che si concluderà proprio sulle strade del Collio, domenica 11 luglio. La decima e ultima tappa, da Capriva a Cormòns, attraverserà colline e paesaggi unici e il Consorzio Tutela Vini Collio è pronto per ospitare nuovamente appassionati ed enoturisti e accompagnarli nella scoperta delle eccellenze enogastromiche del territorio.

“Dopo il passaggio del Giro d’Italia maschile, lo scorso mese di maggio, siamo davvero felici che anche il Giro d’Italia Donne abbia scelto di attraversare la nostra magnifica terra, con Cormòns che ospiterà addirittura il traguardo finale del corsa", racconta David Buzzinelli, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Collio. "Un’ultima bellissima tappa, che passerà lungo tutto il Collio e che siamo pronti a celebrare secondo i principi che ci contraddistinguono da sempre: accoglienza, ospitalità, rispetto per la natura e per le tradizioni. Le aziende vitivinicole sono aperte e felici di riabbracciare visitatori e winelovers per degustazioni enogastronomiche di altissimo profilo e un grande plauso va a tutti i Comuni coinvolti che si sono prodigati con iniziative speciali affinché l’arrivo del Giro si trasformi in una grande giornata di festa”.

Domenica sera, sul traguardo di Cormòns, sarà tutto pronto per la Cena in Rosa: in piazza XXIV maggio verranno allestiti numerosi stand per soddisfare le più svariate curiosità enogastronomiche degli appassionati. Piatti prelibati e vini di eccellenza allieteranno i visitatori in attesa della Finale degli Europei di calcio. Per l’occasione verrà allestito un maxi schermo per tifare con passione la nostra Nazionale, nella speranza di poter trasformare i brindisi in un vero e proprio tripudio.

In questa giornata di festa il Consorzio rilancia l’etichetta special editon presentata al precedente passaggio della corsa rosa, lo scorso maggio: l’accattivante immagine dell’etichetta, ideata dalla graphic designer Francesca Polentarutti, sarà utilizzata anche per il gadget ufficiale dell’evento, una maglietta disponibile per l’acquisto presso gli uffici del Consorzio Tutela Vini Collio.