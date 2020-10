Giro d'Italia, tutte le limitazioni al traffico

Saranno centinaia le strade che nella due giorni rosa friulana vedranno il passaggio dei ciclisti del Giro d'Italia, si spera tra due ali di tifosi rispettosi di distanze di sicurezza e mascherine, ma non per questo meno calorosi. Ma se da un lato i 414 chilometri del Giro in Friuli fanno sperare appassionati e non che queste due tappe siano decisive per l'assegnazione della Maglia Rosa, dall'altro c'è da fare i conti con i disagi che la chiusura forzata di provinciali, regionali e statali causerà.

La corsa rosa sarà anticipata nel suo percorso dalla chiusura delle strade, due ore prima del passaggio dei ciclisti. Le strade che confluiscono in quelle chiuse vedranno la presenza di un prefiltraggio da parte delle forze dell'ordine, con il controllo dei veicoli e il reindirizzamento verso le arterie aperte. E' il caso di Basiliano, Bertiolo e Codroipo, intorno alla partenza della quindicesima tappa di domenica da Rivolto. E lo stesso sarà lungo tutto il percorso della regionale 463 fino a San Daniele, e poi sulla strada statale 52 tra Tolmezzo, Villa Santina e Ovaro.

Molto più complesso per la Polizia Stradale di Udine la gestione della 16esima tappa, la Udine-San Daniele, che per 229 chilometri imperversa nell'ex provincia di Udine, attraversando anche la statale 13. Qui per evitare ingorghi troppo importanti, la strada sarà chiusa solo mezz'ora prima del passaggio del primo corridore, e sarà riaperta al passaggio dell'ultimo. Uno stop comunque prolungato nel tempo, che spinge la Polstrada a invitare di evitare spostamenti a chi non sia costretto da motivi improrogabili.

In occasione della 16esima tappa, ci saranno alcune limitazioni alla circolazione stradale per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva. Il percorso di gara sarà chiuso al traffico con circa due ore di anticipo sul passaggio della carovana, pertanto alcuni servizi urbani di Udine ed extraurbani in regione saranno sospesi o modificati.

Ai seguenti link le informazioni con l’elenco di tutti i servizi modificati o sospesi: Urbano di Udine ed Extraurbano in regione.