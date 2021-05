Gita all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Domenica 9 maggio l'Immaginario Scientifico di Pordenone è aperto al pubblico dalle 10.00 alle 18.00. Museo della scienza sperimentale e interattivo, l'Immaginario Scientifico si trova all’interno del suggestivo ex Cotonificio di Torre. Fra apparati da esplorare ed esperimenti da provare, il museo rappresenta in un luogo vivo, dinamico, accessibile, dove i visitatori assumono il ruolo di protagonisti e hanno occasione di scoprire come la scienza possa essere divertente ed emozionante.



È obbligatoria la prenotazione, da effettuare con almeno un giorno di anticipo, sul sito www.immaginarioscientifico.it. I residenti nel Comune di Pordenone hanno sempre diritto al biglietto ridotto.



Il museo adotta tutte le misure di sicurezza anti Covid19: ai visitatori si richiede l’uso della mascherina, il distanziamento e la disinfezione frequente delle mani.