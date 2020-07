Giulia Realdon in diretta per Monfalcone Eventi

La divulgazione scientifica dedicata agli studenti e ai loro insegnanti sarà il tema al centro della diretta online sulla pagina Facebook “Monfalcone eventi”, venerdì 3 luglio, alle ore 18.00: ospite Giulia Realdon, vicepresidente dell’Associazione culturale “Scienza under 18 Isontina”, biologa, Master in comunicazione della scienza, PhD in Earth Science Education.



Già insegnante di Discipline bio-mediche e di Scienze naturali, Giulia Realdon lavora nel settore della ricerca didattica con l’Università di Camerino (gruppo di lavoro UNICAMearth) e con alcuni gruppi internazionali (EMSEA - European Marine Science Educators Association, gruppo regionale per il Mediterraneo EMSEA-Med, e progetto e-COST EuroScitizen su public understanding of evolution). Tiene corsi di formazione per insegnanti sulle Scienze della Terra per conto dell’EGU (European Geoscience Union), scrive sull’educazione scientifica e collabora come reviewer con la rivista europea Science in School. Con l’Associazione “Scienza under 18 Isontina” organizza eventi di comunicazione scientifica, promuovendo un modo partecipato e innovativo di fare e comunicare scienza dentro e fuori dalle scuole.



Composta da docenti e dirigenti, l’Associazione “Scienza under 18 Isontina” dal 2010 promuove svariate iniziative: l’evento principale è il “Festival Scienza Under 18” che si tiene in varie location di Monfalcone (piazza della Repubblica, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, Palazzetto Veneto…) e coinvolge oltre 2000 studenti e 7000 visitatori. Nei giorni del Festival gli studenti, veri protagonisti, espongono i risultati e i metodi del loro lavoro, ricorrendo a vari linguaggi: esperimenti, modelli, video, poster, laboratori, rappresentazioni teatrali e performance si vario tipo, interviste radio/Tv, giochi.“Scienza under 18 Isontina” realizza numerose altre attività in collaborazione con vari partner: Laboratori didattici “Take Away” realizzati nelle scuole e nelle biblioteche dai docenti dell’Associazione; Laboratori scientifico-ambientali con modalità field-work; Corsi di formazione per docenti riconosciuti con credito dal MIUR; Eventi a tema (Settimana dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, M’illumino di Meno, Pi Greco Day, World Ocean Day); Lezioni/ workshop presso scuole, università e altre strutture.