Giuramento per 87 Allievi agenti alla Scuola di Polizia di Trieste

In mattinata hanno giurato presso la Scuola Allievi Agenti a San Giovanni 87 nuovi Agenti della Polizia di Stato. Alla cerimonia ha presenziato il Vice Questore Vicario della provincia di Trieste dott. Aldo Mannella, nel rispetto dei protocolli anti-covid. L’evento chiude il 209° corso di formazione per Allievi Agenti Polizia di Stato che si è svolto a Trieste ed in altre 12 Scuole del territorio nazionale dal 15 giugno scorso ad oggi. Lo scorso 15 dicembre avevano giurato altri 85 Agenti in prova alla presenza del Questore di Trieste dott. Giuseppe Petronzi .



Presso questa Scuola si sono formati con il 209° corso di formazione complessivamente 173 agenti in prova. L’arrivo del citato corso ha permesso l’assunzione di 1501 Agenti in prova su tutto il territorio nazionale.



Ricorda il direttore della Scuola di polizia Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Maria Giulia Barbosio: “E motivo di grande orgoglio essere riusciti a formare le giovani leve della Polizia di Stato affidate alla Scuola di Trieste, nonostante le difficoltà organizzative connesse all’emergenza da covid-19. Ciò è stato possibile grazie ad un nuovo modello organizzativo didattico, agile ed adattabile alla fluidità della situazione, quale punto di forza dell’intero progetto messo in atto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Una parte dei nuovi poliziotti ha già raggiunto le sedi di assegnazione quali Questure ed altri reparti della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. Da domani anche la restante aliquota prenderà servizio nelle rispettive sedi con l’entusiasmo già dimostrato durante tutto il percorso formativo. È doveroso ringraziare la città di Trieste per l’accoglienza che costantemente riserva ai tanti giovani Allievi che si formano in questa città”.



Anche la città di Trieste beneficerà di questa nuova immissione in ruolo di Agenti perché una parte dei 1501 nuovi Agenti della Polizia di Stato sono stati assegnati alla Questura ed negli altri reparti della Polizia di Stato presenti in città.