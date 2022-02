Gli allievi di Grafica del Civiform realizzano il Calendario 2022

Come da tradizione, ogni anno gli allievi del terzo anno del settore grafico di Civiform si sono cimentati con la progettazione e creazione di un Calendario: un prodotto che coniuga grafica originale a sofisticati photo editing e tecniche di compositing.

Quest’anno i ragazzi ne hanno realizzate ben tre serie, tutte nate da loro suggerimenti: i terzi anni hanno creato due calendari, uno ispirato alle serie Netflix e uno alle cover di celebri album musicali; i secondi anni, invece, hanno creato un calendario realizzando fantasiose composizioni che univano strumenti tipici del mondo grafico con oggetti a loro scelta.

In entrambi i casi, dunque, fondamentali i suggerimenti dei ragazzi stessi, che hanno potuto sfogare la loro creatività ispirandosi alle loro passioni.

Nel caso di Netflix e cover musicali, ogni allievo ha scelto una serie o una copertina e, da appassionato fan, si è cimentato in una personalissima “riedizione”. Un lavoro complesso che è partito dallo studio dell'immagine di riferimento, la sua fotografia e scenografia e l’ideazione di un progetto/sfida personale nel ricreare, per quanto possibile, lo scatto in laboratorio, fino al successivo photo-editing per arrivare a una nuova versione dell'immagine.

I ragazzi, con il coordinamento degli insegnanti del settore grafico, si sono organizzati in questo sforzo titanico curando ciascuno il proprio lavoro, ma anche partecipando a quelli dei compagni, trasformandosi in assistenti di studio, comparse, scenografi, ecc… C'è chi ha reperito e ricostruito costumi, chi ha trovato location adatte, chi, invece, si è messo alla ricerca degli oggetti di scena. Tutti con l'obiettivo comune di realizzare 12 originali immagini tematiche ispirandosi ai celebri poster di Netflix o ad album musicali più o meno famosi.

Ragazze e ragazzi del secondo anno, invece, hanno creato un calendario/poster monopagina in cui elementi visivi provenienti da fonti separate si combinavano assieme, creando l'illusione che tutti questi elementi fossero parti della stessa scena. Ecco spuntare matite-carote, snack di cioccolato che sono anche mouse, vasetti d'inchiostro che sembrano golose marmellate oppure occhi che racchiudono il pianeta. 18 proposte super creative in cui hanno potuto mettere in pratica quanto appreso in classe e in laboratorio e dare sfogo alla loro creatività e fantasia.

Per lo staff dei formatori, nel contempo, si è trattato di un momento interessante per valutare diversi aspetti, dal design all'impaginazione, dal ragionamento su come editare le foto per creare oggetti impossibili, fino alla stampa finale.