Gli ambulanti lasciano le piazze

Gli effetti della pandemia non hanno risparmiato nemmeno il commercio ambulante, che negli ultimi due anni ha manifestato problematiche peculiari, anche se connesse a situazioni più generali.

Negli ultimi mesi, inoltre, anche le conseguenze del conflitto in Ucraina, con l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia, pesano su un tipo di attività che, solo per fare un esempio, vede i propri esercenti viaggiare per centinaia di chilometri per spostarsi nei vari mercati.

“In media percorro 450 chilometri alla settimana solo per lavoro. E la cifra aumenta se mi capita di partecipare a qualche fiera, magari fuori regione”. A parlare è Cristiano Zabeo, ambulante e presidente della Fiva, la Federazione italiana venditori ambulanti di Confcommercio Udine. “Il nostro è un lavoro particolare, per cui servono passione e dedizione. A volte si lavora sette giorni a settimana. All’aperto, ovviamente. Perciò è un lavoro che si deve amare per farlo bene”.

“Gli ultimi anni e le prospettive attuali hanno spinto molti colleghi, magari alla soglia della pensione, a chiudere l’attività e a restituire la licenza. L’elemento negativo è che questa quota di cessazioni non sarà sostituita con nuovi ingressi. Si stima, infatti, che si sia perso il 5% delle attività. Un numero che fa paura, soprattutto se si pensa che la tendenza proseguirà. Il commercio ambulante nella maggior parte dei casi è un’impresa a conduzione familiare, per cui quando non ci sono i figli o i nipoti a prendere in mano l’attività, è più difficile il ricambio”.

I fattori che hanno portato a questa diminuzione sono vari, eppure il lavoro non manca e il mercato potrebbe diventare il fulcro di una modalità di fare acquisti diversa da quella attuale. “Durante il lockdown ci siamo accorti che le nostre bancarelle hanno rappresentato in molti paesi momenti di aggregazione, oltre che di rifornimento”, precisa Zabeo. “Le amministrazioni comunali dovrebbero riflettere anche su questo, quando si parla di popolazione che invecchia e di località prive dei negozi di prossimità. I mercati sono una risorsa, come si è visto in quel difficile periodo. Invece oggi, a pesare sulle attività, oltre alla crisi dovuta prima alla pandemia e ora alla guerra, è anche il tema del ‘canone unico’, cioè la tassa che il commerciante deve pagare al Comune per l’occupazione del suolo pubblico durante il mercato e che in alcuni casi è aumentata”.

I NUMERI. Cinque anni fa, nel 2017, erano attive in Fvg 1.692 imprese, 162 nella sola provincia di Udine. Oggi sono 1.455, 143 delle quali nell'ex provincia di Udine.