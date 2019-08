Gli amministratori: “Così il condominio diventa un campo di battaglia”

Essere conciliante è la prima regola da seguire per chi vive in un condominio. Al giorno d’oggi, invece, nessuno è paziente, anzi le liti sono all’ordine del giorno. I motivi più frequenti sono i rumori molesti, dal volume alto della televisione allo spostamento di mobili, gli odori provenienti dagli appartamenti che ristagnano negli spazi comuni, l’abbaiare dei cani e la gestione delle parti comuni, dal giardino ai parcheggi. Tra le prime cause, ovviamente, ci sono anche le spese non saldate.

Gli amministratori ne sanno qualcosa. Per Emanuela Gorgone, presidente dell’Associazione nazionale amministratori condominiali (Anaci), sezione di Udine, la situazione è peggiorata negli ultimi anni.

“Si è arrivati – spiega Gorgone – all’esasperazione da entrambe le parti e se qualcosa dà fastidio, anche un piccolo rumore diventa un’ossessione. D’altra parte, la società è peggiorata. Tutti sono pronti a esternare la propria opinione e i toni non sono sempre i migliori. Se si dice a un vicino che lo si sente camminare sulla testa, quello può rispondere che a casa sua può fare quello che vuole. Basterebbe cambiare il tono, magari facendogli sentire di persona i rumori fastidiosi ed essendo più gentile. Ci sono problemi di comunicazione e tutti usano toni e modi aggressivi”.

E’ sbagliato pensare che gli anziani siano i meno pazienti o i più fastidiosi.

Bisogna dire, però, che se una persone abita nello stesso condominio da trent’anni e ha sempre avuto l’abitudine di parcheggiare l’auto nella parte comune e nessuno si è mai lamentato, è difficile che un inquilino appena arrivato gli faccia cambiare idea. Ormai la sosta è diventata un diritto acquisito.

“In realtà – conclude Gorgone-, le liti condominiali non sono questione di età. Piuttosto di mentalità. Al massimo posso dire che gli anziani pensionati hanno più tempo per notare tutti i difetti. Comunque, per risolvere la situazione di disagio, prima di cambiare casa o di rivolgersi a un avvocato, si può ricorrere alla mediazione”.