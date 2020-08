Gli angeli del soccorso piste cercano volontari

Soccorsi a 360 gradi, non solo sulla neve. La storica associazione Sos Fvg - Formatori e Operatori Soccorso e Sicurezza punta a crescere e cerca nuovi volontari, da formare per interventi in tutti i settori.

Attivi sulle nostre montagne da quasi 50 anni, gli ‘angeli delle piste’, con il passare del tempo, sono diventati un punto di riferimento per tutti gli altri protagonisti della ‘catena della sicurezza’, dal soccorso alpino ai vigili del fuoco, dagli operatori del 118 alle forze dell’ordine.

Il gruppo Sos Fvg oggi è composto da 25 persone ma ha tanta voglia di crescere per offrire servizi di maggiore qualità, migliorando e ampliando l’offerta. “Per questo – spiega il presidente Giorgio Geremia – siamo alla ricerca di dieci nuovi soccorritori ai quali far frequentare il corso di abilitazione, in modo di averli pronti per l’inizio della prossima stagione sciistica”.

Ma l’associazione ha anche altre frecce nella faretra. “In questa estate targata Covid il gruppo è stato tra i motori dell’iniziativa svolta con i centri estivi di Piancavallo per insegnare la sicurezza sulle piste ai ragazzi e ci sono state diverse richieste per altri servizi per gare di mountain bike, orienteering e podistiche” spiega Federico Stelè coordinatore della stazione di Piancavallo.

Un primo passo, dunque, verso il potenziamento del raggio d’azione dei soccorritori che, implementando il numero dei volontari, potrebbero presto restare operativi 365 giorni all’anno, con attività legate ad altri campi, sportivi e non, come ad esempio i corsi Blsd (uso del defibrillatore) con i propri istruttori.

La storia del gruppo Sos Fvg prende il via agli inizi degli anni ‘70 per volontà di alcuni pionieri, riscuotendo un successo immediato. Tre le parole d’ordine rimaste ferme nel tempo: passione, altruismo e assistenza. Le basi per creare, negli anni ‘80, la Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci.

“Il merito? A chi ha scommesso sull’importanza di un servizio di supporto e aiuto a chi si poteva far male sciando. Una scommessa che, grazie a tanti volontari, è stata vinta, portando stazioni come Piancavallo e Forni ai vertici nazionali come qualità della sicurezza sulle piste. Tanti i direttori di stazione – precisa Gianni Burba, coordinatore per conto di Sos-Fvg a Forni – con i quali ci siamo confrontati. Tutti hanno riconosciuto l’importanza del nostro operato. Ora vogliamo ampliare i nostri orizzonti e strutturarci, migliorando le nostre competenze per prestare servizi di assistenza a manifestazioni sportive amatoriali e professionistiche al di fuori del periodo invernale”.

“Oggi siamo in 25 – puntualizza Geremia – per Piancavallo, Forni e per le gare Fisi per le quali i vari sci club organizzatori ci chiedono il servizio di soccorso. Siamo stati presenti a bordo pista anche alle gare di Coppa del Mondo di Snowboard a Piancavallo. Una bellissima esperienza”.

I progetti, insomma, sono tanti ma servono uomini e volontari per realizzarli. In pratica almeno dieci nuovi soccorritori da ‘abilitare’ per poi arruolare in Sos Fvg: “Chi volesse unirsi a noi – chiarisce Geremia – ci contatti scrivendo a info@-sos-fvg.it. Bisogna poi frequentare un corso di avvicinamento sulla neve, passare una selezione di sci e frequentare un corso di 160 ore (basi di primo soccorso, uso del defibrillatore, nivologia, meteorologia, diritto civile e penale, cartografia, nodi e manovre con le corde). Ottenuto il brevetto, ci si potrà iscrivere a Sos Fvg. E poi mettersi alla prova, con umiltà, per aiutare chi è in difficoltà, ricordando che il lavoro in squadra è fondamentale. Noi siamo pronti ad aiutarvi, sempre, ma per migliorare l’efficienza del servizio abbiamo bisogno di altri dieci soccorritori. E di soldi per comprare attrezzature al passo coi tempi”.