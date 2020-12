Gli anziani dell'Alto Friuli per la comunità

Novembre e dicembre sono mesi di gran fermento per gli anziani frequentanti i centri diurni di Venzone e Pontebba, il centro di aggregazione di Resia e il gruppo di animazione territoriale La Rosade di Moggio Udinese. È infatti quello il periodo in cui, con l’aiuto degli operatori del Servizio sociale dei Comuni del Gemonese e Canal del Ferro-Val Canale, delle animatrici delle Cooperative Aracon e Codess Fvg e di alcuni volontari, gli anziani attivano menti, cuori e mani per realizzare un presepe creativo e originale da presentare

al concorso 'A Moggio la Stella'.

Una sfida, accolta con passione sin dal 2013, che consente di valorizzare capacità, propensioni e desideri di ciascuno. Anche quest’anno, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, gli anziani parteciperanno alla rassegna con un’opera collettiva che raccoglie i loro pensieri e ricordi: riflessioni e memorie sollecitate da alcune frasi-stimolo proposte dalle animatrici che, fin dal lockdown, sono rimaste in contatto telefonico con loro.

Altri originali presepi realizzati dagli anziani per le precedenti edizioni del concorso moggese coloreranno il territorio del Gemonese, del Canal del Ferro e della Val Canale: grazie alla collaborazione delle quindici Amministrazioni comunali dell’ambito territoriale (Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Gemona del Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Osoppo, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone), i presepi degli anziani saranno esposti per l’intero periodo natalizio presso municipi e altri luoghi pubblici.

Nel municipio di Artegna, in particolare, sarà possibile ammirare l’ormai noto 'Presepi dai colôrs', opera collettiva realizzata nel 2013 con il contributo degli anziani frequentanti i Centri diurni. Il presepe, esposto di anno in anno in vari comuni del territorio, quest’anno sarà arricchito di nuovi personaggi ed elementi scenografici realizzati dal Noviziato del Gruppo Agesci Artegna 1, con il quale gli operatori hanno avviato una collaborazione.

Tramite la realizzazione e l’esposizione dei presepi, il Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale e le Cooperative Sociali Aracon e Codess Fvg (aderenti all’Associazione Temporanea d’Impresa «Itaca – Universiis – Codess FVG – Aracon») intendono valorizzare il ruolo degli anziani che, sebbene costretti a rimanere a casa, desiderano contribuire al benessere delle comunità locali.