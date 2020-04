Gli auguri di Pasqua di don Luciano Padovese

Sarà una Pasqua speciale, quella 2020: la prima, nella storia del Paese, che gli italiani saranno costretti a trascorrere obbligatoriamente nelle loro case per contenere la pandemia da Covid-19. In vista delle prossime giornate, ecco gli auguri del fondatore del Centro culturale Casa Zanussi di Pordenone, don Luciano Padovese, presidente dell’associazione Presenza e Cultura, da sempre voce vigile ed empatica con la sua comunità e la città di Pordenone. I suoi auguri sono l’auspicio per una Pasqua realmente di Resurrezione: giornate da vivere accogliendo l’emergenza che tocca tutti noi, per superarla meglio. Con audacia, con fiducia, con lo sguardo puntato verso il futuro, con attenzione dedicata ai giovani, perché la pandemia possa diventare anche occasione di dialogo e sostegno intergenerazionale.



Le iniziative di Presenza e Cultura, così come le iniziative del Centro culturale Casa Zanussi di Pordenone, possono essere consultate sul sito https://centroculturapordenone.it/centro