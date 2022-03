Gli eventi celebrativi di marzo a Tolmezzo

Festa della Donna e Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: le iniziative del Comune di Tolmezzo.



Gli eventi celebrativi del 2022 proseguono nel mese di marzo con due appuntamenti organizzati in occasione della Festa della Donna e del Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Domenica 13 marzo, alle 20.30 al teatro Candoni, l’orchestra AUDiMuS che celebra quest’anno dieci anni di attività, si esibirà nel concerto “Donne di marzo”. Saranno eseguite musiche di Mozart, Händel e Boieldieu con la direzione di Francesco Gioia. Solista all’arpa sarà la nota docente e concertista udinese Patrizia Tassini.



Per assistere al concerto è consigliata la prenotazione tramite e-mail a candonifrisacco@gmail.com oppure telefono chiamando il numero 0433 41247. L’accesso è libero con Green Pass Rafforzato e mascherina Ffp2.



, alle 11.15, nell’area del Largo Gianni Cosetti in via Lequio, in occasione del Giorno della memoria e dell’impegno civile per tutte le vittime innocenti della mafia, si terrà la lettura scenica “” a cura dell’Associazione culturale “Luigi Candoni” con la lettura dei nomi di alcune delle vittime da parte di allievi, docenti e autorità presenti. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione Libera, l’istituto comprensivo e le scuole superiori di Tolmezzo.Per informazioni: Ufficio Cultura del Comune - 0433 487961 - cultura@com-tolmezzo.regione.fvg.it –