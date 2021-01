Gli eventi meteo estremi c’erano anche in passato

Giovan Battista Pomo, un nobile pordenonese che visse a lungo nel centro della città nel 1700, scrisse un libro dal titolo ‘Commentari Urbani’ che raccontava quanto successe dal 1728 al 1791 a Pordenone, riportando fedelmente anche le diverse situazioni climatiche. Questi avvenimenti che vi sto per raccontare (ne ho selezionati solo quattro, ma ce ne sarebbero tanti altri) offrono vari spunti di riflessione. Alluvioni Adì 1° ottobre 1747. Dalle dirote pioggie cadute ieri e l’altro ieri, fu in hoggi un’escrescenza d’acque molto grande, poiché il nostro fiume Noncello, non potendo scorere a motivo della Meduna, che era quasi fuori delle rive, si gonfiò talmente che era venuta l’acqua sino dentro la becaria e dentro la chiesa della SS.ma Trinità cosichè si andava per la chiesa in batello. Si seppe poi che la Livenza, la Piave e il Tagliamento fecero tutti danni considerevoli, ingravarono campi arativi, prati e paludi in quantità et a recordi de huomini vecchi, non sono mai state così grandi, fu ritrovata sopra le grave un’armenta et un cavalo anegati.

Ogni giorno si sentiva dire, per relazioni che venivano, i grandi danni causati per l’escrescenza dell’acque sudete la Meduna stessa e la Livenza, in molti luochi l’acqua sormontò le rive e fece danni notabilissimi. Fragole e viti in gennaio Adì 2 Febraro 1759. Sicome l’inverno dell’anno passato è stato de’ più fredi che siano statti di neve e di giacio, così in quest’anno fu un inverno il più placido e buono che non sia statto da tanto tempo, né se li può dare titolo d’inverno, ma d’una placida e quieta primavera, non essendo statta mai una pioggia né un vento, ma sempre buon tempo, con il sole che riscalda come il mese di marzo, a segno talle che nella villa di Aviano, in casa de Nob. fratelli Christofoli di questa città, una vitte giovine situata sotto di un muro che formava cantone e alla posta del sole, nel giorno delli 2 gennaro di quest’anno 1759 comincio a germogliare e in tre luoghi si vedeva chiaramente ad uscirne tre vampoletti [...] e non è meraviglia, poiché anco qui in Pordenone, [...] in una sua terazzetta situata anco questa alla posta del sole, nel giorno della Conversione di San Paulo li 25 gennaro del presente anno 1759, dal Nob. Federico Richieri fu racolto due fragole mature e fatte e colorite come sono il mese di maggio [...] 11 mesi di scirocco, con piogge e inondazioni Adì 10, 11 e 12 agosto 1765.

Sarà ancora cosa degna da no tarsi che sino dalla fine del mese di settembre dell’anno passato 1764 il tempo si fece sirocale e piovoso e così seguitò tutto l’autunno e tutto l’inverno passato [...] ma quasi ogni giorno siroco e piogie continue, come pure seguitò tutta la primavera e sino il giorno sudetto 11 giugno, ch’io scrivo, seguita il tempo sirocale e non passa giorno che piovi, con tempi cattivi quasi ogni giorno e più volte al giorno, con pioggie dirotissime e grandi et ancora seguita il tempo rotto. Nell’inverno passato dalle continue pioggie le strade erano ridotte sì cattive e pessime, che si erano ridotte impraticabili, con fanghi e buse oribili, che non si è veduta mai più tal cosa, a [segno] tale che qui in Pordenone non venivano più cari dalle ville di sotto ed era di sotto ed era bandito il comercio. A motivo de continuati sirochi che corono che sono undeci mesi continui, la racolta de formenti in quest'anno è statta sì scarsa, che non poteva essere il pegiore, et così nel Friuli basso e nella Marca Trivigiana non solo li formenti furono pochissimi come qui, ma poco di buono carichi di vezza e di altra zizania [...] Cosa degna anco di stupore è che in tutta questa estate non fu mai, sino a quest'ora presente che scrivo e sino a questo giorno in 10, 11 e 12 agosto 1765 una giornata sola di gran caldo, ma solo qualche giornata di caldo sirocale e sforzato, anzi essendo quasi ogni giorno o pioggia o tempo nuvoloso da pioggia, l'aria subito si rafreddava in maniera che conveniva il più delle volte coprirsi con vestiti di pano e tabari e massime la mattina e la sera per il gran fredo che talvolta si sentiva [...] Adì 23 giugno 1783. Sarà parimenti cosa d’essere registrata ancora, come dal giorno 18 giugno sudetto cominciò a regnare un densissimo caligo continuo, tutto il giorno e tutta la notte, più e meno, che seguitò così sempre per il corso di trentasei giorni continui, cioè dalli 18 giugno sudetto sino lì 24 luglio susseguente, senza mai declinare se non qualche poco sull'ora del mezzo giorno sino verso sera, affinché il sole si vedeva sempre conturbato e confuso, massime nel levare e tramontare pareva proprio una luna [...]

Questo successe per quasi tutta l’Europa, tantochè in molte città della stessa si erano poste le persone in qualche somma apprensione e costernazione, supponendo che al cessar di questo potesse nascer e intervenir qualche gran disgrazia di teremotti od altro. Ma grazie a Dio Benedetto, non causò niun male imaginabile, ma bensì alle melonare, che fece marcire tutti lì meloni e angurie del primo fiore [...] Concludo ricordando che, se oggi succedesse uno di questi eventi climatici che ho descritto e che sono avvenuti nel 1700 a Pordenone ma che hanno colpito senz’altro l’area del Nord-Est come minimo, ci sarebbero messaggi terroristici sul cambiamento climatico e daremmo la colpa all’inquinamento o a quant’altro ma evidentemente a quel tempo l’inquinamento non c’era e non si potevano attribuire questi eventi a cause facilmente comprensibili se non probabilmente al Sole, che allora come oggi, governava il clima.

