Gli ospiti della Casa di Riposo sulla pista da Curling

Una mattinata diversa per alcuni ospiti della Casa di Riposo ‘Corradini’ di Ronchi dei Legionari. Non solo la visita di alcune squadre che partecipano all’ormai celebre torneo di Curling Bisiac, impreziosita anche dalla presenza di alcune mascotte e di Mago Mark, ma anche con la possibilità di passare un’oretta direttamente sulla pista dove le centinaia di iscritti per un mese e mezzo si danno battaglia a colpi di ‘tomiche’, ovvero le pentole a pressione. Nonostante alcune difficoltà di deambulazione gli ospiti della Corradini, accompagnati dal personale, si sono recati in pista e hanno potuto lanciare anche loro alcune pentole a pressione. Un momento di svago e divertimento che è arrivato nella giornata di conclusione della seconda fase dei gironi del torneo. Con le partite del 30 dicembre, infatti, si concluderà il secondo ciclo per dare inizio al terzo. Sempre meno squadre, le più allenate, le più organizzare e le più temerarie raggiungeranno le vette più alte in vista della finale del 6 gennaio quando, anche con la preziosa presenza della cantante Elisa, che tornerà a Ronchi per la seconda edizione consecutiva, si potrà stabilire il podio definitivo della kermesse ronchese.