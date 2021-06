Gli scacchi a tempo lungo arrivano a Villa Varda

Ultimi giorni per potersi iscrivere al 5° Open internazionale di scacchi organizzato dall’a.s.d. “Scacchistica Pordenonese”. Sono già oltre 70 gli atleti che hanno hanno confermato la loro presenza al torneo che si terrà dall’8 all’11 luglio presso l’ambito di Villa Varda di Brugnera.

Tra i partecipanti vi sono diversi GM ed altri forti giocatori nazionali ed esteri.

Interessante sarà il confronto nella categoria u8 che vedrà impegnati il campione nazionale 2020 Riccardo Costalonga ed il pordenonese Matteo Tomaselli, vicecampione della medesima categoria. “Per noi rappresenta motivo di forte soddisfazione” spiega Walter Pajer, presidente del sodalizio “poter ritornare al gioco degli scacchi in presenza in un luogo dal grande fascino come quello del parco di Villa Varda”.

“Questo appuntamento,” continua Pajer “vuole anche essere l’occasione per i tanti nostri soci (la scacchistica pordenonese rappresenta la seconda società affiliata alla FSI per numero d’iscritti in regione e Pordenone è il capoluogo di provincia con la più alta percentuale di tesserati in rapporto alla popolazione) di crescere in questo gioco, grazie anche alla modalità delle partite che si terranno con tempo di riflessione di 90 minuti a persona.”