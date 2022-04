Gli studenti del Sello firmano la nuova campagna di Chiurlo

Sono gli studenti del Liceo Artistico Sello gli autori delle illustrazioni della nuova campagna di comunicazione di Chiurlo, multiutility friulana tra le più importanti realtà del panorama energetico del Nord Italia, con 120 anni di storia e oltre 250 collaboratori in 4 sedi operative.

Gli studenti sono stati coinvolti in un concorso di idee focalizzato sul concept “Dal 1901 l’energia della tua gente”, a testimoniare il forte radicamento di Chiurlo sul territorio e il legame con le persone che lo abitano. Un rapporto solido, frutto del tempo e di una grande attenzione verso i bisogni dei clienti, che ha permesso a Chiurlo di diventare un punto di riferimento per l’energia in regione.

In un’ottica di valorizzazione proprio di questo legame così profondo, gli studenti del Sello sono stati invitati ad elaborare delle illustrazioni capaci di raffigurare, in modo creativo e con interpretazione personale, i principali elementi paesaggistici-architettonici e di riconoscibilità di tre Comuni nei quali l’azienda è presente tramite la business unit Chiurlo Tec, con interventi di particolare rilievo che le hanno permesso di diventare un punto di riferimento, un partner sicuro, capace di dare una risposta affidabile ai bisogni energetici di cittadini, imprese ed istituzioni: Majano del Friuli, Reana del Rojale e Ronchi dei Legionari.

La giuria, composta da rappresentanti di Chiurlo, del Liceo Artistico Sello e dell’agenzia di comunicazione PM2 ha selezionato, tra gli oltre 90 progetti presentati, quelli di Aurora Maiurano per Majano, Lorenzo Corubolo per Reana del Rojale e Malika Pontoni per Ronchi dei Legionari.

Il gioco di contrasti tra il grigio degli edifici e il giallo dell’illuminazione pubblica è il fulcro della creatività realizzata per Majano da Aurora Maiurano, che ha scelto di rappresentare il campanile, la struttura centrale della piazza e il castello di Susans. I tre edifici sono inseriti in un paesaggio notturno di case tradizionali, arricchito da piccole figure gialle con la testa a forma di lampadina, a rappresentare il concetto di “energia della tua gente”.

Per Reana del Rojale Lorenzo Corubolo si è ispirato al cubismo, rappresentando il municipio, il mulino e il santuario della Beata Vergine del Carmine della frazione di Ribis, il tutto illuminato da due coni di luce provenienti dal cielo.

Malika Pontoni ha infine voluto rappresentare il municipio di Ronchi dei Legionari come un vaso di fiori, a richiamare il concetto di sostenibilità ambientale promosso da Chiurlo. Le piante rappresentate fanno riferimento ai valori dell’azienda: iris, simbolo di fiducia, edera, simbolo di fedeltà e protezione, e margherita, simbolo di semplicità e purezza. I tre vincitori saranno protagonisti, con la propria illustrazione, della nuova campagna di comunicazione di Chiurlo, che sarà veicolata sui media locali.

“Il legame di Chiurlo con il territorio e i suoi abitanti è da sempre molto forte – ha dichiarato Luigi Mezzasoma, Direzione di Gruppo – ed è per questo che abbiamo scelto di rendere protagonisti della campagna di comunicazione tre Comuni della nostra regione, con le loro caratteristiche e specificità, affidandoci al guizzo creativo degli studenti del Liceo Artistico Sello di Udine. Si tratta di valorizzare le bellezze e le peculiarità del nostro territorio tramite il talento dei creativi di domani. Attraverso l’utilizzo di illustrazioni, che riprendono i principali luoghi d’interesse di alcuni dei Comuni nei quali opera Chiurlo, abbiamo messo in luce la forte relazione che l’azienda ha con la regione e la sua gente”.