Responsabili, informati ma non spaventati. È questo il ritratto degli studenti dell’Università di Udine emerso dal sondaggio "Gli studenti Uniud ai tempi del Coronavirus tra percezioni e consapevolezze" che era stato lanciato il 20 aprile scorso in piena emergenza sanitaria, in accordo tra le Officine "Persone, comunità e servizi socio-sanitari" e "Demografia e territorio" del progetto Cantiere Friuli.



“L’obiettivo – spiega il professor Gian Pietro Zaccomer, docente di Geografia e analisi dei dati territoriali dell’ateneo – era duplice: manifestare la vicinanza dell’Uniud ai propri iscritti e capire come questi hanno vissuto questo particolare periodo. Posso dire che il sondaggio è stato un successo perché ha visto la partecipazione di ben 1.900 studenti, numero superiore ai 1.000 che ci eravamo prefissati”.



Analizzando i primi risultati,in riferimento alla diffusione del virus e ilpreviste, soprattutto di lavarsi le mani spesso. Proprio per questo, per il 56% degli intervistati, la percezione del rischio di contrarre una malattia infettiva non è aumentato in questo periodo.“Anche la– commenta ancora Zaccomer -. L’83% degli studenti lo ha fatto attraverso la televisione e una cifra simile, il 78%, attraverso i siti Internet dei giornali, mentre solo il 14% ha utilizzato la carta stampata. Questo però, rispecchia perfettamente la fruizione dei media in base all’età. Il 61% poi, ha consultato i siti istituzionali (Istituto superiore di Sanità, Ministero della salute, Protezione civile) per acquisire informazioni sul virus e sull’andamento dell’epidemia”.