Goletta Verde fa tappa a San Giorgio di Nogaro

Arriva venerdì 12 agosto a San Giorgio di Nogaro, ormeggiata ai Cantieri Marina San Giorgio, la 36esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane. Gestione dell'acqua nella Bassa pianura e bacino scolante nella Laguna di Grado e Marano saranno al centro della tappa friulana.

Quest’anno #noncifermeremomai è il motto che accompagna Goletta Verde nella sua lotta all’illegalità. Partner principali sono Anev, Conou, Novamont e Renexia, partner Aipe, media partner La Nuova Ecologia.

Eolico offshore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare e difesa della biodiversità sono gli argomenti portanti della campagna 2022.

Goletta Verde sarà anche l’occasione per parlare della tutela delle specie a rischio grazie al Life Delfi, progetto cofinanziato dal Programma Life dell’Unione Europea, a cui partecipano enti di ricerca, università, associazioni ambientaliste e aree marine protette nell’intento comune di sviluppare soluzioni e modelli di gestione sostenibili delle interazioni fra delfini e mondo della pesca. Iniziative, dibattiti, dolphin watching e laboratori didattici: quest’anno la Goletta Verde si trasformerà in una vera e propria Goletta dei Delfini con l’obiettivo di tutelare i cetacei e di sensibilizzare pescatori, amministrazioni e cittadini sugli strumenti che possiamo mettere in campo per conservare la nostra preziosa biodiversità marina.

Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie, dediti al campionamento delle acque a caccia di inquinamento e situazioni critiche. Si tratta di un'incredibile operazione di citizen science per capillarità e presenza su tutto il territorio nazionale. Fondamentale il contributo dei cittadini che tramite il form di Sos Goletta potranno segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

GOLETTA IN FRIULI VENEZIA GIULIA. Venerdì 12 agosto ai Cantieri Marina San Giorgio, incontro pubblico sul tema della crisi idrica nella pianura friulana e conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorate da Goletta Verde lungo le coste del Friuli Venezia Giulia. Alle 9.30 i saluti del sindaco Pietro Del Frate e di Sandro Cargnelutti, presidente Legambiente Fvg. Dalle 9.45 la tavola rotonda ‘L’emergenza idrica nella pianura friulana’ introdotta da Alessandra Testa, Legambiente Friuli Venezia Giulia e coordinata da Elisa Cozzarini, giornalista; tra i relatori Chiara Calligaris, ricercatrice all'Università degli Studi di Trieste, Antonella Zanello, Arpa Fvg, e Armando Di Nardo, direttore Consorzio di bonifica della Pianura Friulana.

Alle 11.30 la conferenza stampa di presentazione dei dati sulla qualità delle acque monitorate da Goletta Verde lungo le coste del Friuli Venezia Giulia con Michele Tonzar, Legambiente Friuli Venezia Giulia, e Stefano Raimondi, portavoce Goletta Verde; è stato invitato anche l’assessore Fabio Scoccimarro.

Dalle 17 alle 19.30 a bordo di Goletta Verde - Laboratori didattici per i più piccoli. Delfi Lab - La specie, i comportamenti e le minacce: impariamo come proteggere i delfini e il nostro mare.

Sabato 13 agosto: dalle 10 alle 11:30 a bordo di Goletta Verde - Laboratori didattici per i più piccoli.