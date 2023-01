Gonfiabili e intrattenimenti a Monfalcone

Arrivano i gonfiabili a Monfalcone, per regalare giornate dedicate al divertimento dei più piccoli in questa prima settimana del nuovo anno: dal 4 al 6 gennaio, dalle 15 alle 17 in piazza Unità gioco e divertimento nel magico mondo dei gonfiabili per tutti i bambini.

Nelle stesse giornate, la fiaba delle festività di Monfalcone continua anche con l’animazione di Gaia Eventi nel centro città, ad accompagnare grandi e piccini in un viaggio nel magico mondo della fantasia… e il 6 gennaio dalle 15 alle 17 appuntamento dell’Epifania con lo spettacolo itinerante che vedrà protagoniste la Befana e le sue aiutanti.

Sabato 7 gennaio, in Piazza Cavour, torna l’iniziativa “4 passi a 6 zampe”: dalle 15 alle 17, lezioni di gruppo con gli amici a quattro zampe, con l’educatore Giulio Fonda. Iscrizioni al numero 339 5224933.

Appuntamento invece con tesori e cavalieri domenica 8 gennaio, nella speciale edizione di Roccafantasy: dalle 10.30 il divertimento è assicurato per i bambini che vorranno partecipare ai tanti giochi che li porteranno alla scoperta della fortezza simbolo della città di Monfalcone.

L’iniziativa è dedicata a bambini da 6 a 9 anni. Prenotazioni al numero 334 6000121 o all’indirizzo email booking@comune.monfalcone.go.it.

Le iscrizioni terminano giovedì 5 gennaio.