Google celebra i 99 anni di Margherita Hack

Tanti auguri a Margherita Hack, 'la Signora delle stelle', che oggi avrebbe compiuto 99 anni. A celebrare l'astrofisica toscana, che ha vissuto e si è spenta a Trieste, è il motore di ricerca Google con un Doodle in 3D in cui è ritratta con l'asteroide a lei dedicato nel 1995 (si chiama 8558 Hack e orbita tra Marte e Giove) e un gatto, altra grande passione della Hack.

Nata a Firenze il 12 giugno 1922, Margherita Hack è morta a Trieste il 29 giugno 2013, città nella quale si era trasferita nel 1964 assieme al marito. A Trieste è stata la prima donna ad ottenere una cattedra all'università e prima donna direttrice dell'Osservatorio Astronomico, portandolo a livelli scientifici internazionali, contribuendo attivamente alla crescita del 'Sistema Trieste'. Enorme l'opera di divulgazione pensata soprattutto per i ragazzi, la dedizione nel formare giovani scienziati che oggi sono affermati astrofisici, e poi l’impegno politico, e anche, non ultimo, l’amore per gli animali che Margherita Hack ha lasciato.



Più che una persona, un simbolo. Margherita Hack, l’astrofisica più famosa d’Italia, rappresenta un esempio positivo di impegno nel lavoro e di onestà intellettuale. Al di là dell’interesse per la ricerca e la scienza, si trova spesso in prima fila a difendere le sue idee e, per le donne soprattutto, simboleggia una realtà femminile che si è affermata senza scorciatoie né sotterfugi, ma con costanza e studio, fino a raggiungere l’eccellenza nel suo settore. A 89 anni appena compiuti, poi, non ha perso il gusto – tutto toscano - del parlare schietto e della polemica.



I suoi impegni estivi, tra conferenze, incontri, partecipazioni a festival e rassegne in giro per l’Italia, disegnano un calendario fittissimo. Nella sua posizione, cosa la spinge a muoversi su e giù per la penisola?

“Più che altro mi ci tirano dentro e io mi rassegno. Scherzi a parte, ho piacere a far conoscere le mie idee”.



E la gente ha piacere ad ascoltarle. Non a caso può contare su numerosi fan ed estimatori e c’è persino una pagina di Facebook che propone la sua nomina a senatore a vita. A proposito: lei accetterebbe?

“Sarebbe un grande onore, certo, ma farlo seriamente vorrebbe dire cambiare completamente vita. Non so se sarei pronta a un tale cambiamento”.



Si è spesso schierata a favore delle donne, dei diritti degli omosessuali, della laicità, ha difeso gli animali, ha evidenziato i privilegi e gli abusi della casta. La sua battaglia più importante, però, qual è stata?

“È ancora in corso: contro gli sprechi italiani. Purtroppo vedo che ce n’è sempre di più. L’abolizione delle Province avrebbe significato un bel risparmio. Non è stata fatta perché avrebbe comportato anche una bella riduzione di ‘poltroncine’. I nostri politici non se la sono sentita… L’idea dei Ministeri al Nord, poi, è assurda: sono solo dei doppioni, anche questi per moltiplicare le poltrone. Il problema è che in Parlamento si discute di questo invece che provare a risolvere problemi più concreti e reali, che coinvolgono i cittadini”.



Quali sono i tre problemi più gravi che affliggono il nostro paese?

“L’apatia dei cittadini di fronte a certe situazioni scandalose. Non me la so spiegare, ma è evidente. Abbiamo riempito il Parlamento di mezze calze che hanno trovato l’America: uno stipendio favoloso, una marea di benefit. Abbiamo ministri ragazzini messi lì perché obbedienti, o belle figliole, e una legge elettorale che non ci fa scegliere. Forse per questo siamo apatici. Alla fine, quasi mi dispiace dirlo, i politici della Prima repubblica erano meglio di questi qui!”.



Alla vigilia dei suoi 90 anni, guardando indietro, cosa non rifarebbe?

“Non mi pento di come ho vissuto”.



E qual è stato invece il suo maggiore successo?

“Ho fatto buona ricerca e ho ottenuto ottimi risultati come direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste, che ha raggiunto una fama internazionale e che è stato un punto di attrazione per molti giovani scienziati di talento”.



Dal 1964 vive a Trieste. Quali sono i difetti dei triestini?

“Amano troppo il quieto vivere col risultato che Trieste è troppo trascurata e maltrattata. Ci sono tante ricchezze che sono in stato d’abbandono. È un vero peccato. Nelle stesse condizioni, a Napoli scenderebbero in piazza. I triestini sono poco cattivi”.