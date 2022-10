Gorizia, al via la progettazione del nuovo PalaBigot

Una struttura polifunzionale all'avanguardia in grado di ospitare sia concerti, con almeno 4.500 spettatori, sia eventi sportivi con 3.500. Ciò recuperando un edificio ormai completamente fuori norma, chiuso da anni e inutilizzabile, contribuendo al rilancio e alla valorizzazione della zona. È l'obiettivo che l'Amministrazione comunale di Gorizia intende raggiungere con la riqualificazione del PalaBigot, per la quale, in questi giorni, è stato avviato l'iter per la progettazione preliminare.

"Stiamo andando avanti con il programma di rilancio della città cercare di coglierne ogni potenzialità- rimarca il sindaco- e amplificarla grazie alla grande opportunità offerta da GO2025. Ci troviamo di fronte a una struttura che ha avuto una grande importanza per Gorizia perché qui si sono intrecciati sport, emozioni e orgoglio cittadino, con momenti di grandi entusiasmi ma anche di grandi delusioni. Ecco, attraverso la sua riconversione noi vogliamo far recuperare al Palabigot un ruolo che possa creare nuovamente emozioni ed entusiasmo ma anche contribuire al rilancio della città. L'idea iniziale ha avuto un evoluzione, in quanto l'aumento esponenziale dei costi ci ha portato a scegliere una progettazione più pragmatica ma altrettanto efficace per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi: un palazzetto polifunzionale in cui potranno svolgersi concerti con un pubblico vicino ai 5mila posti ma anche, finalmente e nuovamente, eventi sportivi di un certo livello e, per questo, sono in contatto con società di basket sia di Udine sia di Trieste per una collaborazione che andrebbero a favore della nostra città. In questo modo non solo riprenderà vita il Palabigot ma sarà valorizzata l'intera zona e, sicuramente, con questi eventi, che richiameranno migliaia di persone, ne beneficerà anche il centro cittadino e tutte le attività. L'intenzione, ovviamente, è quella di riuscire a ultimarlo per il 2025 anche se la sua funzione guarda bel oltre quella data. Ringrazio l'assessore ai lavori pubblici, Sarah Filisetti, che sta seguendo insieme agli uffici il progetto e il delegato allo sport Gulio Daidone che sta facendo altrettanto nel suo settore".

Ma vediamo quali saranno i lavori che caratterizzeranno la riqualificazione del Palabigot. L'intervento, che costerà complessivamente 4,5 milioni di euro e partirà nel 2023, prevede, proprio per rendere la struttura adatta ad ospitare concerti, un rialzamento della pavimentazione, cosa che faciliterà al'accessibilità dei mezzi che installano e trasportano il materiale di scena. Ma si interverrà anche sulla copertura e molta attenzione sarà riservata all'efficientamento energetico che dovrebbe portare a un'autonomia del 70/80 %. Ovviamente il "nuovo" Palabigot sarà adeguato alle misure antisismiche e si interverrà anche sul parcheggio esterno, ampliandolo e rendendolo più funzionale.

