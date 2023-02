Gorizia, all'ex Pitteri nascerà la Cittadella della Giustizia

E’ fatta. L’idea, nata durante l’amministrazione Romoli, di utilizzare l’ex scuola Pitteri di via Cappuccini per migliorare la situazione del carcere di Gorizia, rafforzare la presenza del Tribunale e recuperare un edificio in grave stato di degrado, sta diventando realtà.

A fine gennaio, infatti, la struttura è stata formalmente ceduta alla direzione regionale dell’Agenzia del demanio che, contestualmente, l’ha 'girata' al Ministero della Giustizia. L’atto è stato sottoscritto dal funzionario del servizio patrimonio del Comune, Giampietro Clementi, dal responsabile dei servizi territoriali del Demanio e dal rappresentante del Mnistero della Giustizia, Salvatore Campagna, direttore della Casa circondariale di Gorizia. Per la cessione dell’edificio il Comune percepirà 490mila euro di cui quasi 45mila finiranno nelle casse dell’Agenzia delle entrate.

La formalizzazione del passaggio di proprietà ha comportato l’immediata chiusura dell’area retrostante l’ex Pitteri, che era stata trasformata in parcheggio per i dipendenti comunali. “Sono davvero contento, è un altro tassello del programma di riqualificazione e miglioramento dei servizi di Gorizia che va al suo posto", commenta il Sindaco Rodolfo Ziberna. "E' una tappa molto importante che accelera l’obiettivo di ampliare e qualificare gli spazi carcerari, a partire dal quelli riservati al personale, ma anche di puntellare la presenza del Tribunale, periodicamente messa in discussione da qualcuno".

"Infine, ma non per ultimo, uno storico edificio, in cui sono cresciute tante generazioni di goriziani, sarà recuperato e riconvertito, fermando un degrado che ha ormai raggiunto un livello intollerabile. Prende così forma quella Cittadella della Giustizia che - questa sarà la nostra battaglia - dovrà assolutamente migliorare anche in termini di rafforzamento del personale e mi riferisco, ovviamente, non solo al carcere ma anche al Tribunale”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al patrimonio Paolo Lazzeri: “Come sempre in questi casi il percorso non è stato breve e ci sono voluti alcuni anni ma, alla fine, il risultato, come si suole dire, è stato portato a casa. Indubbiamente per Gorizia si tratta di un progetto importante che aggiorna anche il concetto di carcerazione, con la creazione di nuovi spazi anche per il personale della Casa circondariale che ne hanno davvero bisogno".

"Saranno anche realizzati laboratori per lo svolgimento di attività da parte degli ospiti del carcere e altri servizi. Ma altrettanto importante è la valenza che questo potenziamento avrà per il Tribunale e per chi opera quotidianamente nel settore della giustizia”.

La struttura, del tutto inagibile, che nel suo complesso ha una superficie di 5.321 metri quadrati - di cui poco meno della metà sono coperti, ovvero 'contenuti' nell’edificio, mentre il resto è rappresentato dallo scoperto - ha rappresentato un passaggio importante nella storia di Gorizia. Costruita negli anni 1909/10 , è nata come scuola maschile intitolata a Riccardo Pitteri ed è stata dichiarata d'interesse culturale nel 2006 dalla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia per cui il recupero dovrà rispettare alcune sue caratteristiche anche architettoniche.

Nelle sue aule per decenni si è sentire il vociare dei bambini, intere generazioni di goriziani, e ha ospitato anche attività di scuola media fino al suo definitivo abbandono. Chiusa ormai da tempo, rinascerà con un ruolo altrettanto importante. “Adesso, aiutati dai nostri parlamentari, ci impegneremo affinchè i lavori di riconversione partano al più presto - conclude il sindaco - e possano in breve cancellare tutto il degrado di quest’area ridandole ruolo e dignità”.