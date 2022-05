Gorizia campione d'Italia in Diritto internazionale umanitario

Quest’anno, tra i festeggiamenti e le iniziative organizzate per la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, si è tenuta anche la prima edizione della gara di Diritto internazionale umanitario per gli Istituti superiori di II grado.

Competizione nella quale il Fvg ha conquistato il primo posto, grazie ai ragazzi del Liceo Duca degli Abruzzi di Gorizia.

A Roma, nelle giornate del 7 e 8 maggio, hanno partecipato 17 regioni con circa duecento tra studenti e accompagnatori oltre allo staff della Cri necessario per organizzare l’evento che nasce come idea del Comitato di Gorizia circa oltre 10 anni orsono. Un evento particolarmente importante e sentito in un momento difficile per tutti, del quale studenti e docenti hanno ben compreso l’alto valore civico, etico e morale della formazione e diffusione del diritto, in particolare tra le nuove generazioni.

Le classi selezionate per partecipare alla finale romana hanno dovuto affrontare un percorso formativo selettivo e impegnativo, partecipando da gennaio a febbraio a una formazione sulle principali norme del Diritti Umanitario con il supporto costante degli Istruttori DIU della Cri.

Dopo due giornate di gara l’attesa premiazione, questa mattina a Roma, ha visto salire sul podio della manifestazione le prime tre squadre: primo classificato il Duca degli Abruzzi di Gorizia, seconda e vincitrice del Premio Speciale della Giuria, la Sardegna, con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Cagliari e terza la Liguria con il Liceo Luigi Lanfranconi di Genova.

Rosario Valastro, vice presidente della Croce Rossa, ha presenziato anche a nome del presidente Francesco Rocca, ricordando agli studenti come "la dignità degli uomini va sempre rispettata, anche in guerra. Questo l'insegnamento più grande del nostro fondatore, Henry Dunant, che vi auguro di portare sempre con voi".

Un bravo a tutti i partecipanti, allo staff organizzativo, alla giuria e direzione di gara, ma in particolare al Liceo goriziano per la soddisfazione regalata alla città di Gorizia con la loro vittoria.