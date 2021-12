Gorizia, Capodanno con i fuochi d'artificio

Gorizia saluterà il nuovo anno con i fuochi d’artificio parzialmente silenziati. La conferma arriva direttamente dal sindaco, Rodolfo Ziberna, dopo aver valutato, insieme ai dirigenti, tutti gli aspetti collegati alle misure anti Covid 19.

“I fuochi, come di consueto, saranno sparati a mezzanotte dal colle del Castello e saranno visibili da tutta la città, senza la necessità di recarsi in piazza Vittoria. Abbiamo rinunciato a iniziative ed eventi come il concerto, perché sarebbe stato possibile assistervi per legge solo da seduti ma non ai fuochi perché potranno svolgersi nella massima sicurezza. Li vogliamo interpretare come un messaggio di vitalità, di speranza, con l’auspicio che il nuovo anno ci porti davvero fuori da questo tunnel grigio in cui ci ha infilato il Covid 19".

"Si tratterà di giochi pirotecnici a ridotto impatto sonoro per evitare disagi agli animali, ma saranno ugualmente molto scenografici. Ovviamente faccio un appello ai cittadini affinchè non vengano in piazza Vittoria dove, peraltro, saranno presenti pattuglie delle forze dell’ordine proprio per evitare qualsiasi assembramento”.

Il sindaco coglie anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso: “Nel 2021 abbiamo messo i ferri in acqua per costruire la Gorizia del futuro, con l’avvio di progetti e lavori importanti che restituiranno alla città intere aree centrali degradate, dalla Valletta del Corno che diventerà una sorta di Central Park locale, a via Boccaccio, dove i due mercati, quello coperto e quello all’ingrosso, saranno riqualificati in chiave turistica e diventeranno vetrine dei prodotti tipici locali ma anche spazi da vivere con laboratori artigianali e artistici".

"E’ stato definito il passaggio dalla Regione al Comune di una parte del Parco di Piuma dove sarà realizzata Isonzo Beach e a breve sarà sottoscritto l’accordo. Questi sono solo alcuni degli interventi programmati mentre procede a ritmo spedito la preparazione all’appuntamento con Go!2025 e già nel 2022 vedremo i primi risultati".

"Prestissimo ci saranno notizie in merito. Insomma, ci sono tutte le premesse per una grande rinascita del nostro territorio, già a partire dal prossimo anno e questo aiuterà sicuramente le famiglie a superare i tantissimi disagi che questa epidemia sta provocando. Abbiamo il dovere di guardare avanti, per il nostri figli ma anche per noi, perché il futuro è nelle nostre mani e solo con fiducia e speranza riusciremo a farlo nuovamente risplendere”, conclude Ziberna.