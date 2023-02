Gorizia, Carnevale dei Bambini e Funerale del Re

Ritorna l’atteso appuntamento del Carnevale dei Bambini. Lunedì 20 febbraio dalle 15 con ritrovo in piazza Vittoria, la Pro Loco Gorizia APS organizza un concorso mascherato, animazione, giochi e bolle di sapone per tutti i bambini oltre ad offrire gustose fritole di Carnevale.

Alle 17.30, la proiezione del film animato “Taddeo l'esploratore e la tavola di smeraldo” al Kinemax di Gorizia (costo del biglietto 3 euro).

“Sarà un pomeriggio di festa, di maschere, giochi e dolci carnevaleschi. Un evento dedicato ai più piccoli che, con la loro allegria e i colori dei costumi di Carnevale, coloreranno la Piazza”, commenta Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco Gorizia APS. “Dopo il grande successo di pubblico della sfilata dei carri, mercoledì si conclude il programma del Carnevale Goriziano con il tradizionale Funerale del Re Carnevale che quest’anno avrà un inedito percorso”.

Il rinnovato percorso del Funerale di Re Carnevale, previsto per mercoledì 22 febbraio, prevede di partire alle 14.30 con l’esposizione di Re Carnevale davanti al Municipio. Alle 16 la partenza verso San Rocco e alle 16.45 il testamento e la cremazione del Re nell'area della Sagra, nei pressi dello Stadio Baiamonti, a cura del “Centro per le tradizioni popolari di Borgo San Rocco”.

Alle 17.45, il goliardico corteo funebre, con i resti di Re Carnevale, percorrerà via dei Lantieri, Piazza S. Antonio, Piazza Cavour, via Marconi e via Mazzini fino a dare l’ultimo saluto ufficiale a Re Carnevale in Piazza Municipio. Alle 18.15 la ripartenza del corteo attraverso via Garibaldi, Corso Verdi, via Oberdan, Piazza della Vittoria, via Rastello, viale D'Annunzio fino a giungere in Borgo Castello. Ultima tappa la dispersione delle ceneri di Re Carnevale dal bastione del Castello.