Gorizia celebra i Santi Patroni

Gorizia nel giorno dei Santi Patroni - i Santi Ilario e Taziano - consegna il riconoscimento "Città di Gorizia" a Mario Brancati e due attestati speciali, rispettivamente a Enzo Bevilacqua e alla Croce Verde.



"Dobbiamo ricordare sempre le nostre radici, la nostra storia e ricordarle anche alle nuove generazioni - scrive il sindaco Rodolfo Ziberna sui social -. Per questo venne istituito il Premio 'Santi Ilario e Taziano'- Città di Gorizia che assegna ogni anno riconoscimento a goriziani, associazioni o enti, hanno particolarmente contribuito alla crescita della nostra città. Per l'edizione 2022, il riconoscimento sarà consegnato oggi pomeriggio a Mario Brancati, padre di molte leggi regionali e interventi di grande impatto sociale in campo assistenziale, economico e culturale. Attestati speciali sono stati riservati a Enzo Bevilacqua, indimenticato presidente della Camera di commercio di Gorizia e alla Croce Verde, straordinaria realtà, che compie cent'anni".



Ilario e Tiziano sono due martiri, morti per difendere la cristianità il 16 marzo del 284. Le loro reliquie sono conservate ad Aquileia dove a Sant'Ilario, già nel IV secolo, venne dedicato un martirium ottagonale.

I due santi, però, erano venerati in un territorio ben più ampio e a Gorizia era stata dedicata loro una piccola chiesa citata già all’inizio del XIII secolo, che, ampliata, divenne chiesa parrocchiale della città verso il 1460. Soppresso il Patriarcato d’Aquileia nel 1751, fu eretta la cattedrale della nuova arcidiocesi metropolitana allora costituita.