Gorizia, corso base per i volontari della Cri

Da giovedì 13 febbraio, con inizio alle 20, e fino a sabato 4 aprile, il Comitato di Gorizia della Croce Rossa Italiana organizza un corso base per aspiranti volontari Cri, per incrementare il numero dei propri operatori e le potenzialità d’intervento diretto sul territorio nelle sue diverse aree tematiche (sociale, assistenziale, sanitaria ed emergenziale). Tutte le persone che hanno compiuto 14 anni e hanno del tempo da donare all’associazione e al prossimo, possono fare domanda d’iscrizione direttamente nella sede di via Codelli 9.

La Croce Rossa fa un appello particolare ad alcune categorie di cittadini goriziani e non come pensionati, lavoratori a turno e casalinghe, che più facilmente possono contribuire a sostenere le esigenze che si presentano nel corso della settimana.

Il corso di accesso, della durata di 26 ore di lezioni modulari, mediamente due alla settimana dalle 20 alle 22.30, sarà tenuto da istruttori qualificati e da docenti esterni nella sala conferenze “Luigina Soranzio” di via Codelli. Le lezioni verteranno su tematiche come la cultura generale di Croce Rossa, la formazione etico-morale del volontario, le norme di sicurezza sui luoghi d’intervento e la gestione delle emergenze in senso generale (Protezione Civile).

Naturalmente non mancherà un modulo didattico relativo al primo soccorso, con l’obiettivo di formare persone in grado di concorrere a prestare le prime cure in caso di incidenti (stradali, domestici, sul lavoro...) o di eventi di rilevanza; saranno inoltre insegnate, le manovre di Bls (Basic Life Support - cioè massaggio cardiaco), il supporto psicologico agli infortunanti, la gestione corretta di una chiamata al 112, la centrale operativa di soccorso pubblico e alcuni cenni di diritto internazionale umanitario.

Al termine del percorso formativo basico, dopo il superamento dell’esame su due prove - un test scritto a risposta multipla e un esercizio pratico di primo soccorso - sarà rilasciato un attestato di frequenza. In particolare, i volontari formati nelle diverse specializzazioni sono impegnati in attività, per la salute, per il sociale, per le emergenze campo nazionale e internazionale e per lo sviluppo organizzativo.

Sul sito www.cri.it, si trovano informazioni a tutto campo sulle componenti e le attività in atto di Croce Rossa e della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. I volontari che indossano la divisa “rossa” e gli “emblemi di neutralità”, mettono al servizio della collettività il proprio tempo e le proprie competenze; portano alle persone più vulnerabili un aiuto gratuito, disinteressato e libero da pregiudizi secondo i principi etici posti alla base dell’associazione e che costituiscono un valido e solido punto di riferimento in ogni circostanza che li vede operare.

Nel segno della solidarietà i volontari delle tre componenti - crocerossine, volontari e appartenenti al corpo militare volontario - sono impiegati in attività istituzionali, negli ambulatori, negli ospedali, sulle ambulanze, nelle case di riposo, nelle scuole, nei centri commerciali, nelle aree di accoglienza e nelle situazioni di emergenza pubblica, ovunque possano contribuire a salvaguardare la vita e a diffondere i principi di rispetto e solidarietà.

La formazione abilitante, caratteristica del volontario di Croce Rossa, sarà preceduta da un colloquio per una valutazione delle motivazioni che ispirano gli aspiranti volontari a iniziare il corso basico. Inoltre, nella serata del 13 febbraio alle 20 in sede, saranno presentati obiettivi e finalità dal direttore del corso Rodolfo Coceangic alla presenza del corpo docente e dei referenti della aree d’impiego.

Maggiori informazioni relative al percorso formativo del volontario Cri e alle attività delle diverse componenti, potranno essere acquisite presso la sede in via Codelli 9 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 o al numero telefonico 0481-531819 oppure inviando una richiesta all’indirizzo di posta elettronica email gorizia@cri.it, ovvero attivando i profili ufficiali del Comitato di Gorizia sulla pagina di Facebook.