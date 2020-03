Gorizia, dalla Cina arrivano 14mila mascherine

“Sono davvero grato per questo preziosissimo regalo ed esprimo la mia riconoscenza a nome di tutta la città”. Il sentito grazie del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, è tutto per la comunità cinese locale che ha comunicato al primo cittadino l’arrivo, a breve, di 14 mila mascherine, già ordinate in Cina, che saranno donate al Comune.

“E’ un bel gesto che testimonia l’attaccamento della comunità cinese alla nostra città, dov’è presente con numerose attività - sottolinea Ziberna - ed è perfettamente integrata nel tessuto sociale. Anche all’inizio dell’epidemia, quando c’era chi guardava con sospetto i cinesi, a Gorizia c’è stata piena solidarietà nei loro confronti e oggi sono loro ad esprimere affetto nei nostri confronti”.

Il sindaco non sa ancora come saranno utilizzate le mascherine “di certo- evidenzia- saranno distribuite a chi ne avrà più bisogno”.