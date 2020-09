Dopo 47 anni di “servizio”, è arrivato anche per lui il momento di andare in pensione. Protagonista di quasi mezzo secolo di soccorsi e di emergenze alluvionali, il mezzo anfibio del comando dei vigili del fuoco di Gorizia non sarà più a disposizione delle squadre per navigare in soccorso, ma raggiungerà la galleria storica di Mantova, dove farà bella mostra di sè e resterà in compagnia degli altri mezzi storici del Corpo.