Gorizia e Nova Gorica in Sicilia con Eleusi a NaxosLegge per parlare di Europa dei popoli

Con il meeting internazionale che, grazie alla sinergia con l’Istituto di Cultura Mitteleuropea (ICM), riunirà a Naxos tre capitali europee della Cultura - Gorizia, Nova Gorica ed Eleusi prenderà forma il cuore concettuale di NaxosLegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro, diretto da Fulvia Toscano e in corso a Giardini Naxos (31 agosto – 1 ottobre 2021). “Limiti” è il tema dell’edizione 2021.



La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Parco archeologico Naxos Taormina diretto da Gabriella Tigano, prevede domenica 5 settembre un’intera giornata dedicata ai temi di geopolitica ed Europa delle culture, tra radici mediterranee e mitteleuropee.



Due gli incontri: al mattino (Comune di Giardini Naxos, 11.30) con il sindaco Giorgio Stracuzzi, saranno Argyris Oikonomou e Fotias Panagiotis Tatakis, sindaco e vicesindaco di Eleusi; Rodolfo Ziberna, primo cittadino di Gorizia e il collega di Nova Gorica, Klemen Miklavic a parlare di “Europa dei popoli, Europa delle culture”.



– spiega Ziberna – è un esempio di città divise dove nel tempo le comunità (che parlano quattro lingue: italiano, sloveno, friulano e tedesco) hanno imparato a vivere, studiare e lavorare in simbiosi. Eppure ci sono delle sacche di resistenza mentale, per questo con il collega Miklavic, e in continuità con i sindaci che ci hanno preceduto, abbiamo deciso di presentare una candidatura unica, superando i confini, i limiti: un’idea, quella della coesione, che è stata premiata”.Nel pomeriggio al Parco archeologico di Naxos (Giardino delle rose, 18.30) il dibattito coinvolgerà storici, filosofi e studiosi di geopolitica sul tema “”. Coordinati da Daniele Tranchida, interverranno Giulio Maria Chiodi, Fulvio Salimbeni, Eduardo Zarelli, Andrea Zhok, Nico Fornasir.“Non è un caso – sottolinea, direttore artistico di NaxosLegge – l’aver riunito qui a Naxos, prima colonia greca in Sicilia ed embrione della cultura occidentale, tre capitali europee della cultura che verranno a raccontare la loro storia.E’ qui che, superando i “limiti” imposti dalla storia,, sono riusciti a vincere in tandem, come raccontano le foto della proclamazione, conquistando il prestigioso titolo, in contemporanea, per le loro due città”. Tutto il calendario e le informazioni su