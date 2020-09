Gorizia, gasolio a prezzo inferiore a quello sloveno

Al suo rientro dalle ferie venderà per la prima volta il diesel a un prezzo inferiore rispetto a quello sloveno. Un vero e proprio record quello comunicato con felicità dal titolare della pompa di benzina Tamoil di Gorizia, Manuel Rizzi, che dall'11 settembre avrà il gasolio in vendita a 1,199 euro al litro che, con lo sconto, riservato ai residenti di prima Area, raggiungerà dunque un prezzo di 0,999 euro.

“Sono contento. Ho parlato con Tamoil e abbiamo concordato questo valore sotto al prezzo sloveno”, ha comunicato l'ex rappresentante Faib Confesercenti Fvg che, a luglio, aveva scritto anche al Mise con il fine di sollecitare interventi risolutivi della Regione in materia di carburanti. “E' un piccolo contributo per cercare di mantenere gli sconti anche dopo il 30 settembre. E' un segnale forte visto che per adesso il prezzo inferiore rispetto a quello sloveno non non ce lo ha nessuno, in particolare a Gorizia".

"E' un segnale che vuole essere anche distensivo verso l'assessore Scoccimarro”, conclude l'esercente che in un video pubblicato sulla sua pagina Fecebook chiede alla Camera di Commercio del Fvg un ulteriore segnale, ovvero distribuire gratuitamente le tessere per il contributi carburanti.