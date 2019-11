Gorizia, il confine diventa una occasione

Il confine fra Gorizia e Nova Gorica per anni ha rappresentato un elemento di divisione e di sofferenza, ma oggi viene visto come un elemento di sviluppo.

È questo il messaggio emerso da un workshop svoltosi in Prefettura con esperti di livello europeo. Alla presenza del prefetto, Massimo Marchesiello, i sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Klemen Miklavic hanno confermato la linea comune per elaborare una strategia unitaria di rilancio del territorio che ha nella candidatura a Capitale europea della cultura la sua prima importante tappa. L’idea è stata ribadita durate l’evento, durante il quale è stata sottolineata più volte la straordinaria potenzialità di un territorio unico in Europa. A coordinare l’incontro è stato Giorgio Andrian, esperto Unesco, che ha parlato di “Capitali e distretti. Un approccio transnazionale alla valorizzazione culturale”.

Vesna Human, coordinatrice del gruppo al lavoro sulla candidatura e Lorenzo De Sabbata, dell’Isis, hanno fatto il punto della situazione, mentre Cristina Loglio, esperta di politiche culturali ha posto l’attenzione sulla necessità di guardare con occhi nuovi alla cultura.