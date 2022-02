Gorizia, in partenza nove tirocini in Comune

Se ci sono risorse disponibili devono essere impiegate per dare lavoro ai goriziani. L’amministrazione comunale conferma questa linea nell’utilizzo dei fondi nazionali inviati ai Comuni come compensazione per aver ospitato migranti e attiva nuovi tirocini per l’assunzione per un anno di 9 persone da impiegare in vari settori dell’ente.



“C’erano 80mila euro disponibili e abbiamo ritenuto doveroso utilizzare questi fondi erogati dal Ministero per creare nuove occasioni di occupazione, anche se temporanea, soprattutto in un momento difficile come quello in cui stiamo vivendo- spiega l’assessore alle politiche giovanili Marilena Bernobich-, per far acquisire competenze e conoscenze tecniche che potranno poi sfruttare nel mondo del lavoro. Abbiamo già avuto un’esperienza positiva, in passato, con l’attivazione di circa 60 tirocini dal 2018 al 2019, esperienza che si è bloccata a causa del Covid 19 e che oggi riproponiamo. Certo, i compensi non sono certo elevati ma si tratta comunque di uno stipendio fisso, pure se piccolo, per 12 mesi”.



Al tirocinante, per 30 ore settimanali, sarà corrisposto una indennità di partecipazione di 670 euro lordi mensili. Per accedere alla graduatoria sarà necessario, fra le altre cose, aver compiuto 18 anni di età; essere in stato di disoccupazione; non aver già svolto in precedenza periodi di tirocinio di inserimento e/o reinserimento al lavoro presso il Comune di Gorizia; essere immuni da condanne penali; essere residenti nel Comune di Gorizia alla data del 1° gennaio 2016; essere in possesso del modello ISEE, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, il cui ammontare non sia superiore ad € 40.000,00 ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).I nove tirocinanti saranno suddivisi fra profili tecnici e profili amministrativi e saranno inseriti nei seguenti settori: affari generali, attività sportive e politiche giovanili; servizio Interventi manutentivi; attività produttive; servizio del traffico e della mobilità; servizio del welfare comunale; servizi demografici con profilo informatico; tutela dell’ambiente e pianificazione urbanistica ed edilizia privata.L’individuazione dei beneficiari verrà effettuata attraverso la pubblicazione di tre specifici avvisi pubblici, uno per il profilo amministrativo, uno per il profilo tecnico e uno per quelloinformatico. Le domande di adesione saranno esaminate dal Settore Sviluppo e Gestione Risorse Umane e da specifiche Commissioni tecniche (una per ciascun profilo richiesto),appositamente nominate dal segretario generale, mediante attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 100 punti.Le domande dovranno pervenire perentoriamente entro il 31 marzo 2022 con una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Gorizia (esclusivamente nei seguenti orari: 8.45 – 12.00 dal lunedì al venerdì e 16.00 – 17.00 il lunedì e il mercoledì); spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro 3 giorni dalla data di scadenza del bando; tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo comune.gorizia@certgov.fvg.it allegando la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità; tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.gorizia@certgov.fvg.it allegando la domanda in formato originale o in formato PDF debitamente compilata e sottoscritta dal candidato con firma digitale. Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza del bando. Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura di selezione una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; il curriculum professionale e la certificazione ISEE in corso di validità.