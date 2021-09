Gorizia invasa dai personaggi di film e cartoni animati

Ultime ore di attesa per il ritorno a Gorizia dei cosplayer di tutta la regione, e non solo. Dopo il successo della prima edizione, riecco l’evento “Let’s Go! Cosplay&Fun”, che sabato pomeriggio, dalle 16, trasformerà i Giardini pubblici di corso Verdi in un mondo coloratissimo, abitato dai fantastici personaggi di film, serie tv, manga e cartoni animati, ma non mancheranno gli spazi dedicati ai graffiti e al bodypainting.



Anche quest’anno la giornata, organizzata dal Comune di Gorizia tramite gli Assessorati alle Politiche Giovanili e all’Università, i Servizi Punto Giovani e Informagiovani, in collaborazione con Librilliamo e UniFERPI Gorizia, sarà dedicata al divertimento, con laboratori artistici, all'intrattenimento per famiglie e si chiuderà con una sfilata di cosplayer condotta da Louis Guglielmero, artista e trasformista, sosia ufficiale di Johnny Depp.



L’evento, aperto a tutti e gratuito, prenderà avvio ufficialmente dalle 16:00 e nel corso del pomeriggio verranno realizzate diverse attività tra cui il laboratorio di writing e street-art, il live painting con Style1 e Mattia Campo Dall’Orto, lo spettacolo di bodypainting con Alessandra Lezzi e Veronica Colia, l’intrattenimento dedicato ai più piccoli, con truccabimbi e spettacolo di bolle di sapone giganti con Manuela Castello e, alle 17:00, storie ispirate all’Universo Marvel con le ragazze e i ragazzi di Librilliamo.



La giornata si concluderà alle ore 18:00 con l’evento clou di “Let’s Go! Cosplay & Fun”: la sfilata di cosplayer condotta da Louis Guglielmero.La sfilata prevede la premiazione di 5 categorie: miglior cosplayer in assoluto, miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior coppia e miglior accessorio.Anche quest’anno tre ospiti d’eccezione faranno parte della giuria che andrà a decretare i vincitori e le vincitrici del contest. Si tratta di Lorenzo Caterina, cosplayer friulano che interpreta fra gli altri il supereroe comico “Posaman”, Eleonora Valentino dell’omonimo atelier isontino dove confeziona costumi e cosplay per tutta Italia, e Alessia Zilli, in arte Miho, premiata la scorsa edizione per l’interpretazione di Link, protagonista del videogioco “The Legend of Zelda”.“Let’s Go! Cosplay&Fun è un evento capace di creare un’atmosfera magica a Gorizia ed è proprio questa la chiave del suo successo – ha commentato l’assessore alle politiche giovanili Marilena Bernobich – è un evento che piace anche a chi non è un esperto del settore e mi auguro che anche quest’anno i goriziani di tutte le età si dimostrino entusiasti. In questo periodo abbiamo tutti bisogno di leggerezza e con eventi con questo vogliamo dare un contributo nel crearla”.“Quest’anno – ha aggiunto l’assessore all’università Chiara Gatta – il weekend del Cosplay sarà arricchito da una rubrica dedicata al mondo del cinema, grazie alla collaborazione tra Comune e Uniferpi di Gorizia, federazione studentesca dell'ateneo udinese di Relazioni Pubbliche che fa capo all'ononima di natura nazionale. Il format, distribuito attraverso i loro canali social, avrà il titolo di “Popcorn to Go" e richiama il contesto del cinema associato al città di Gorizia”.Come anticipato, le attività sono libere e gratuite e prevedono l’iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti (l’attività di truccabimbi non prevede l’iscrizione, ma verranno rispettate le normative relative alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19) alla mail puntogiovanigo@gmail.com o al numero di telefono +390481537089.