Gorizia, l’ultimo gradino verso il castello

Il castello tornerà fruibile ai goriziani e per i goriziani”. Così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sintetizza l’intervento che partirà il 20 gennaio e mira a concludere, finalmente, i travagliati lavori per l’ascensore del castello. Oltre un milione e 300mila euro i fondi spesi per completare l’opera, con la conclusione della rampa in zona castello e la costruzione delle due cabine, la prima verso piazza Vittoria, la seconda al termine della corsa, ovvero nei pressi del forte. Il castello è il punto più visitato della città: solo nel 2019 sono stati staccati oltre 50 mila biglietti.

“Il 2020 inizia sotto i migliori auspici - precisa Ziberna - l’ascensore era un problema che ci stavamo portando dietro da tanto, prima per il fallimento della società, poi per il rinvenimento di reperti”.

È stato necessario rifare la progettazione e procedere con una nuova gara. Un Calvario che dura dal 2011, contrassegnato nei vari anni da stop di ogni genere con le ultime previsioni che davano l’ascensore, o meglio gli ascensori, per un’opera simile a quella di Salisburgo, completati già entro la fine del 2019. Tuttavia, così non è stato.

Il 20 dicembre il cantiere è stato consegnato e ora, il 20 gennaio appunto, la ditta incaricata inizierà a lavorare con una scadenza ben precisa: dicembre 2020.

“Ragioniamo su uno nuovo sfruttamento per il Borgo Castello. Spesso lo usavano i turisti, i goriziani non ci andavano se non in periodo scolastico - prosegue il primo cittadino. Per la gestione dell’ascensore, che dal Travnik, la centrale piazza cittadina, porta fino al colle, l’amministrazione comunale incontrerà a breve i vertici di Apt, l’Azienda provinciale trasporti che già si occupa del servizio pubblico urbano ed extraurbano, per confrontarsi sul tema e trovare un accordo.

Tra i progetti il rifacimento dell’ex teatro Tenda, demolito per ragioni di sicurezza, nonché un nuovo look per il Bastione Fiorito, dal quale dominare la città non solo d’estate, ma tutto l’anno.

Seconda novità per il Borgo, la partecipazione della Fondazione Coronini a un bando europeo, affiancata da sponsor di spessore quali il Comune di Gorizia, il Gect e la Fondazione Carigo, per la riqualificazione di Casa Rassauer, il cui intervento consentirà non solo di avere un negozio per gadget e libri, ma anche quindici miniappartamenti affittabili nell’ottica di aumentare ancora di più le presenze sia nel castello che nello storico borgo che lo circonda. “Tutto possibile solo se ci sarà anche l’ascensore”, conclude Ziberna.