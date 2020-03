Gorizia, la Protezione civile compie 30 anni

La Protezione civile di Gorizia compie 30 anni. Un compleanno al quale il sindaco Rodolfo Ziberna dedica un pensiero a nome di tutta la cittadinanza. "Voglio cominciare l'aggiornamento quotidiano in questi tempi difficili, con gli auguri sentiti a una delle colonne, che in questo periodo dimostra tutto il suo enorme valore, la propria passione per il territorio e la città di Gorizia. Voglio fare a nome di tutti i cittadini gli auguri per il loro 30esimo anniversario dalla fondazione al Gruppo comunale di Protezione civile, rivolgendomi con cordiale affetto al coordinatore Luciano Marconato e a tutti i volontari".

"Oggi celebriamo uno dei primi gruppi di Protezione civile regionali. Ha, infatti, visto i propri natali, nella sala del consiglio comunale il 29 marzo 1990 con la prima assemblea pubblica. Da allora, 30 anni sono passati, sempre caratterizzati da grande passione e sacrificio, sempre in aiuto nelle emergenza nonostante i pochi mezzi iniziali supportati da grande entusiasmo", ricorda Ziberna.

"Un gruppo cresciuto nel tempo che è sempre stato punto di riferimento essenziale in numerose circostanze e manifestazioni. Un pezzo di storia di Gorizia e della Protezione civile Fvg che ha maturato la propria esperienza in numerosi incendi con l'antica squadra di antincendio boschivo e in numerose tragedie nazionali, come le alluvioni di Sarno e Bracigliano o quella di Genova o la tempesta Vaia. Per non parlare dei terremoti di Umbria e Marche, San Giuliano di Puglia, l'Aquila, Molise, l'Emilia, Amatrice, l'emergenza neve a Montorio al Vomano e tante altre ancora".

"Un gruppo che, con oltre 600 volontari, in 30 anni ha diffuso la cultura di Protezione civile e ancora in questi giorni è impegnato con abnegazione a soccorrere i cittadini goriziani nell'emergenza Coronavirus. Un sentito grazie da parte mia e di tutti i goriziani ai volontari presenti, passati e futuri, a tutti i coordinatori che si sono succeduti. Auguri di altri 30 e ancora più anni a voi che siete l'orgoglio goriziano!", conclude Ziberna.