Gorizia, nuove modalità di accesso all'anagrafe

Dall'1 luglio, a Gorizia cambiano le modalità di accesso all’ufficio Anagrafe.

Per le carte d'identità elettroniche si accederà sempre e solo su appuntamento che può essere preso dal portale dedicato; chiamando il numero 0481-383326 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10 e dalle 12.30 alle 13.30; inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.gorizia.it precisando il motivo della richiesta ed indicando un recapito telefonico per essere richiamati nei giorni successivi per fissare un appuntamento.

Per le carte d'identità cartacee (per gli iscritti AIRE , richiedenti asilo e casi di comprovata e documentata urgenza) accesso sempre solo su appuntamento che può essere preso chiamando il numero 0481 383 326 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10 e dalle 12.30 alle 13.30 o inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.gorizia.it precisando il motivo della richiesta e indicando un recapito telefonico per essere richiamati nei giorni successivi per fissare un appuntamento.

Per certificati anagrafici, autentiche, dichiarazioni sostitutive all'atto di notorietà si accederà direttamente allo sportello senza appuntamento nelle giornate di lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 16.30; mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 16.30 e venerdì dalle 10 alle 12.

Per chi in ogni caso preferisse fissare un appuntamento anche per tali servizi è possibile farlo seguendo le medesime modalità indicate per la carta d’identità cartacea.

Per variazioni di residenza, generalità etc, segnalazioni anagrafiche, rinnovo delle dichiarazioni di dimora abituale, attestati per cittadini Ue, fermo restando che si tratta di attività che possono essere gestite da remoto, o direttamente dal portale anpr.interno o scaricando e inviando la modulistica presente sul sito del comune di Gorizia, l’accesso agli sportelli resta su appuntamento che può essere preso chiamando il numero 0481-383386 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10 e dalle 12.30 alle 13.30 o inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.gorizia.it precisando il motivo della richiesta e indicando un recapito telefonico per essere richiamati nei giorni successivi per fissare un appuntamento.