Gorizia, nuovi collegamenti veloci stazione-Università

Ampliare e qualificare ulteriormente il numero dei corsi e fornire servizi adeguati agli studenti. E’ questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale che, insieme alle altre istituzioni , ha avviato da tempo un’azione volta a rendere Gorizia una città sempre di più a dimensione universitaria.

In quest’ottica si colloca l’ultima iniziativa, che prevede un netto miglioramento del servizio di trasporto dalla stazione alla sede universitaria di via Alviano, servizio che sarà attivo già da lunedì 28 febbraio come indicato dalla convenzione siglata, in tal senso, fra l’amministrazione comunale, il Consorzio universitario, l’università di Trieste e APT Gorizia.

E’ prevista la rimodulazione degli orari della linea urbana 8 e quattro collegamenti diretti , come detto, fra la stazione e via Alviano.

L’intervento è scaturito dall’analisi dei flussi potenziali di studenti provenienti con il servizio ferroviario da Trieste/Monfalcone e da Udine/Cormòns e diretti alla sede di via Alviano nella fascia oraria 8-10. E’ stata ravvisata la necessità di un intervento mirato ad ampliare l’offerta di posti a disposizione sulla linea urbana TPLFVG/APT numero 8, anche in considerazione delle limitazioni sulla capienza ancora previste dalle norme sull’emergenza sanitaria.

Da qui l’istituzione di 4 corse con un percorso più rapido con partenza dalla stazione - senza fermate intermedie - alle 8.25, 8.50, 9.25, 9.48; le nuove corse vanno ad integrare il servizio ordinario che prevede già le partenze delle 8.40 e delle 9.55.

Per quanto riguarda i rientri verso la stazione, considerato che gli stessi risultano maggiormente distribuiti nell’arco del pomeriggio, la rimodulazione degli orari della linea 8 attiva dal 10 gennaio offre già agli studenti di via Alviano un numero di corse sufficiente in corrispondenza delle partenze dei treni nell’arco dell’intero pomeriggio.

Tutte le informazioni sugli orari ed i percorsi sono consultabili su www.aptgorizia.it e www.tplfvg.it

Per quanto riguarda le tariffe del servizio bus, chi non è già in possesso dell’abbonamento annuale scolastico può acquistare il biglietto urbano (Euro 1,35) o l’abbonamento mensile 1 linea urbana (28,50 euro), quindicinale (19,10 euro).

Per gli acquisti degli abbonamenti mensili effettuati fino al mese di luglio 2022 l’ARDiS prevede delle specifiche agevolazioni. Dal prossimo autunno saranno disponibili gli abbonamenti scolastici con ulteriori sconti e nuove tipologie tariffarie.

“Stiamo lavorando con grande impegno sul fronte universitario e i frutti stanno arrivando – sottolinea il sindaco, Rodolfo Ziberna-, e, a breve, in questo senso, ci saranno altre grandi novità che faranno compiere a Gorizia universitaria un’ulteriore passo avanti”.

Anche l’assessore alle politiche universitarie, Chiara Gatta, che sta seguendo tutti gli interventi in questo ambito, è soddisfatta di questo nuovo servizio di trasporto attivato con Apt: “abbiamo risposto a un’esigenza manifestata negli anni dagli studenti e dai docenti, dopo che l’attivazione era stata rinviata anche a causa della pandemia e delle restrizioni che hanno interessato il mondo dell’istruzione e del trasporto- commenta-: essendo un normale bus di linea, che permetterà agli studenti di arrivare in tempo utile alle lezioni, oltre ai cittadini potranno usufruirne infatti gli universitari sia di Udine che di Trieste. Voglio ringraziare i componenti del tavolo: APT, Consorzio Universitario, Università di Trieste e di Udine. È la riprova, anche nei confronti di chi senza nulla sapere sostiene il contrario, che il Comune in questi anni ha saputo ritagliarsi un importante ruolo di mediazione nell’ambito dei servizi agli atenei, riconosciuto come interlocutore privilegiato dai diversi enti che hanno dimostrato la volontà di migliorare i servizi per l'università e per la città”.

Per la presidente dell'Azienda provinciale trasporti, Caterina Belletti “Apt punta a un servizio funzionale che avvicini le persone ai servizi pubblici di trasporto -. Il servizio, alla cui attivazione siamo arrivati tramite il tavolo di concertazione con Comune, Università e Consorzio conferma ulteriormente il rapporto tra l'università e la città di Gorizia. Fare squadra porta a risultati, ulteriore dimostrazione della sinergia in particolare con il Comune".