Gorizia, nuovi impianti d'irrigazione per i campi di calcio

“In questo momento lo sport diventa ancora più importante, in particolare per i giovani, e bisogna quindi migliorare il più possibile la rete degli impianti goriziani”. Ne sono convinti il sindaco, Rodolfo Ziberna e l’assessore allo sport, Stefano Ceretta che, nell’ultima riunione di giunta, hanno dato il via libera, insieme agli altri componenti, al progetto per dotare di impianti di irrigazione i campi di calcio cittadini.

La spesa complessiva sarà di 425 mila euro e servirà per attrezzare con questo nuovo servizio le aree verdi di quattro impianti, Baiamonti, Bearzot, Bonansea e Sant’Andrea.

“Abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di questo intervento- spiega l’assessore Ceretta-, redatto dalla ditta Scarabelli Irrigazione s.r.l. con sede a Granarolo dell'Emilia, in provincia di Bologna. In realtà si tratta della prima tranche cui ne seguirà una seconda per ulteriori strutture. Va anche detto- precisa Ceretta-, che la realizzazione di questi lavori avrebbe dovuto già partire mesi fa ma, come ormai sta accadendo per ogni cantiere, ci sono stati problemi derivanti dall’aumento dei prezzi che hanno costretto il Comune a rivedere il progetto. Paradossalmente, a fronte di fondi disponibili per tante opere, ci sono enormi difficoltà per il reperimento di materie prime e per l’aumento dei prezzi a partire da quello dell’energia. Speriamo davvero che questa situazione possa migliorare”.



Tornando agli impianti, Ceretta sottolinea, che “saranno molto utili per mantenere la giusta umidità nei terreni di gioco e, di conseguenza, le condizioni dell’erba, cosa che influirà anche sui lavori di manutenzione che impegnano fortemente le società che gestiscono gli impianti. Quindi un miglioramento che arriva dopo altri lavori realizzati nella rete sportiva cittadina, a partire da quelli che hanno visto protagonista lo stadio “Baiamonti” che, a giorni, sarà intitolato al cavalier Rosario Vizzari. Abbiamo riservato molta attenzione agli impianti sportivi anche se con il Covid 19, purtroppo, sono stati fortemente inutilizzati ma adesso è arrivato il momento di ripartire e mi auguro davvero che in poco tempo si possa ritornare ai livelli precedenti alla pandemia”.